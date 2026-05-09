Vacaciones de invierno: Leticia Esteves anticipó una temporada con más nieve y celebró las obras en Chapelco

Con el lanzamiento oficial previsto para el próximo 29 de mayo, el gobierno de Neuquén ya palpita la temporada de invierno 2026 con buenas expectativas en materia turística. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, aseguró que el pronóstico anticipa una mayor cantidad de nieve respecto de 2025 y destacó las obras que se realizan en el cerro Chapelco para mejorar la experiencia de los visitantes.

Cuándo será el lanzamiento oficial de la temporada de invierno

“En el verano comenzamos con todas las promociones para la compra de los pases de manera anticipada con todos los cerros de la provincia y el día 29 de mayo estamos haciendo el lanzamiento oficial de la temporada”, explicó la funcionaria en diálogo con el programa Neuquén.ar, por AM 550.

Además, remarcó que Chapelco llegará al invierno con importantes mejoras en infraestructura. “Vamos a llegar con el cerro Chapelco con todas sus obras terminadas o la mayoría ya terminadas, un estacionamiento renovado, con mayor capacidad para recibir turistas y con más medios de elevación”, detalló.

Conectividad con Chile, clave para el turismo

En ese contexto, Esteves también destacó la conectividad internacional y los avances en los pasos fronterizos con Chile, fundamentales para el arribo de turistas trasandinos. “Tenemos la línea aérea que nos conecta con Santiago de Chile. Es una línea que viene funcionando muy bien porque no sólo nos conecta con Santiago, sino con un hub de comunicación más grande”, sostuvo.

La ministra agregó que también avanzan obras estratégicas en rutas internacionales. “Estamos trabajando con la pavimentación de Mamuil Malal y pronto Pichachén entrará dentro de ese esquema”, enfatizó.

Cierre de la Vendimia y reapertura de centro termal en Neuquén

Tras referirse a la temporada invernal, la funcionaria hizo un balance positivo de la Vendimia Neuquina, que este año incluyó actividades en distintas regiones productoras de vino de la provincia. “Lo armamos como un producto más para poder promocionar el turismo en Neuquén y no solamente en San Patricio del Chañar, sino incluyendo bodegas de todos los niveles”, destacó.

Según explicó, las actividades se desarrollaron durante más de un mes y medio y permitieron recorrer distintos puntos del territorio neuquino. “Pudimos recorrer toda la provincia, desde Chos Malal hasta Junín de los Andes”, señaló.

Por otra parte, Esteves celebró la reapertura del nuevo centro termal administrado por el Ente Provincial de Termas en la ciudad de Neuquén, pensado como una alternativa para quienes no puedan viajar hasta Caviahue-Copahue. “Es un espacio completamente renovado con una inversión de más de 200 millones de pesos”, afirmó.

Inversiones y cuidado del medioambiente

Finalmente, la ministra se refirió a la gira oficial encabezada por el gobernador Rolando Figueroa en la OTC2026 de Houston y remarcó cuáles son las condiciones que Neuquén plantea para las inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

“La estabilidad que tiene nuestra provincia en materia de producción de gas y petróleo hace que el mundo entero hoy nos esté mirando. Pero el gobernador es claro: el cuidado del ambiente es una de las premisas fundamentales, como también generar mano de obra local, inversión en infraestructura y en las becas Gregorio Álvarez”, concluyó.

La entrevista completa a Leticia Esteves en AM 550