Daniel Daglio, coordinador regional del Ministerio de Salud, y Erika Méndez, directora del hospital Heller, presentaron hoy en la Legislatura neuquina la necesidad de cuidar al personal del sistema sanitario, tanto psicológica como emocionalmente.

Para ello, proponen crear un marco normativo que genere un protocolo de intervención para prevenir o actuar ante situaciones de violencia y acompañe al personal sanitario que trabaje en las guardias, los centros de salud barriales o que se trasladarse fuera de un edificio para atender una urgencia.

Los referentes le explicaron a los legisladores de la comisión de Asuntos las distintas situaciones de violencia a las que puede exponerse el personal del sistema sanitario al momento de realizar su labor.

La mirada del personal

Cabe recordar que el cuerpo analiza una iniciativa de ley de creación de un plan de protección integral para prevenir y erradicar la violencia ejercida contra los trabajadores del sistema de Salud.

Méndez recordó la desprotección que puede padecer el personal al tener que realizar atenciones fuera del espacio hospitalario. En ese sentido, reconoció que muchas intervenciones se efectúan sin ninguna posta de seguridad y se deben atender casos en los cuales puede existir hasta un riesgo físico para el médico o el enfermero que recurre a prestar atención médica.

La directora del hospital aseguró que en la actualidad no existe un control estadístico sobre actos violentos –verbales o físicos- que tuvieran lugar dentro de un espacio de atención sanitario y reivindicó la necesidad de crear un registro con dicha finalidad.

“La situación económica hace que cada vez más gente decida atenderse en un hospital público y el 70% de nuestros pacientes carece de obra social. Pero saben que en el hospital público reciben la atención que necesitan”, añadió Méndez al hacer referencia al contexto social en el cual desarrollan su tarea.

"Vocación de cuidarlos"

Por otro lado, Daglio sostuvo que la intención es poder contar con una norma que contemple instancias de prevención y de acompañamiento. En ese sentido, sostuvo que los trabajadores realizan su labor en un marco de vulnerabilidad que dificulta poder prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Además agregó que la normativa también debe implementar un resguardo legal que imponga límites a las situaciones de violencia. Así lo indicó al hacer referencia al marco punitivo específico que incorpora la iniciativa.

El coordinador regional también observó que muchas mujeres se encuentran al frente de guardias y que se debe poder garantizar su integridad física. “El 80% del personal de Salud es femenino y muchas guardias están cubiertas en un 100% por mujeres”, explicó Daglio.