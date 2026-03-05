El mensaje de Figueroa por la muerte del exintendente de Las Lajas, Néstor Baiz

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se pronunció en redes sociales acerca de la noticia del fallecimiento de Néstor Baiz, exintendente de Las Lajas y quien en la actualidad se desempeñaba como director general de Supervisión Técnica en la Subsecretaría de Familia de la Provincia. Su mensaje.



“Lamento profundamente el fallecimiento de Néstor Baiz. Fue una persona muy querida por sus compañeros de trabajo y de militancia; no olvidaremos su humildad y su empatía para afrontar cada desafío”, expresó el mandatario en su cuenta de X, y agregó “acompaño a su familia y a sus seres queridos, deseándoles fuerza y consuelo en este momento tan difícil”.



Zulma Reina, presidenta de la Legislatura, manifestó: “Mi afectuoso recuerdo de Néstor Oscar Baiz. A su familia y amigos todo mi cariño en este momento de dolor”.



También se pronunció al respecto la senadora nacional Julieta Corroza: “Hoy despedimos con mucha tristeza a Néstor, compañero y amigo de militancia. Una persona empática, generosa y siempre dispuesta a dar una mano. Defendió con convicción este proyecto, que también fue su proyecto. Un abrazo enorme a su familia en especial a sus hijos”.

