El pronóstico en Neuquén para este martes 31 de marzo estará atravesado por un escenario de contrastes bien definidos. Mientras en los valles se espera una jornada cálida y mayormente estable, la cordillera presentará un marcado descenso térmico, con temperaturas bajo cero, viento intenso y condiciones más inestables.

El dato que atraviesa toda la provincia será la presencia de ráfagas fuertes, con impacto directo en la circulación y en la dinámica de las actividades diarias.

Valles con calor y ráfagas que se hacen sentir

En la ciudad de Neuquén, el día se presentará con cielo despejado y una temperatura máxima de 30 grados, mientras que la mínima descenderá a 9. El viento será constante, con ráfagas que alcanzarán los 56 km/h durante el día.

En Añelo, el escenario será similar: cielo despejado, máxima de 30 grados y mínima de 8, con viento que llegará a los 45 km/h durante el día y se mantendrá activo por la noche.

Zapala registrará condiciones estables pero con ráfagas más intensas, que podrían alcanzar los 62 km/h. La temperatura máxima será de 22 grados y la mínima de 5.

En Chos Malal, el cielo también se mantendrá despejado, con una máxima de 24 grados y mínima de 5, acompañado por viento de hasta 41 km/h.

Cordillera con frío bajo cero y condiciones cambiantes

El panorama cambia de forma marcada hacia la zona cordillerana. En San Martín de los Andes, se espera cielo mayormente cubierto durante el día, con una temperatura máxima de 10 grados y una mínima de 5 bajo cero. Las ráfagas alcanzarán los 64 km/h, lo que acentuará el descenso térmico.

En Villa La Angostura, el día comenzará con lluvias débiles y dispersas, con mejora hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de máxima y los 5 bajo cero de mínima, con viento que llegará a los 52 km/h.

Un martes para planificar cada traslado

Las condiciones previstas obligan a mirar con atención cada tramo del día, especialmente en rutas abiertas y zonas expuestas al viento. El contraste entre regiones y la intensidad de las ráfagas marcan una jornada en la que el clima no pasará desapercibido.

Con temperaturas altas en el valle y un escenario mucho más exigente en la cordillera, el martes se presenta como un día de amplitud térmica y condiciones que requieren organización antes de salir.