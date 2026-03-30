Neuquén tendrá un lunes caluroso, con casi 30 grados y baja probabilidad de lluvias. El inicio de la semana estará marcado por temperaturas elevadas y cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con alrededor de 24 grados, en un contexto de nubosidad predominante y baja humedad, que se ubicará cerca del 28%. Este dato será clave para que, pese al calor, la sensación térmica se mantenga relativamente estable.

A lo largo del día, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 29 grados, configurando una jornada típicamente templada a cálida para la región.

El viento será leve y constante desde el oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, lo que también contribuirá a mantener condiciones estables.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad será baja durante gran parte del día, con apenas un 10%, aunque hacia la noche podría aumentar levemente.

Para el cierre de la jornada, se espera una temperatura en torno a los 26 grados, con vientos rotando al sudoeste y una probabilidad de lluvias que podría ubicarse entre el 10% y el 40%.

La visibilidad será buena durante todo el día, en un escenario donde el protagonismo estará puesto en el calor moderado y la nubosidad persistente.