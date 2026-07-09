La Municipalidad de Neuquén impulsa durante el receso invernal, que irá del 13 al 24 de julio, una serie de actividades recreativas para que residentes y turistas disfruten de lo que tiene para ofrecer la capital provincial en materia de entretenimiento. Las mismas se desarrollarán desde hoy producto del fin de semana largo de cuatro días que propone el corriente mes.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 a propósito de esta iniciativa.

En primer lugar expresó: “Lo que buscamos es trabajar las distintas áreas para tener actividades para chicos, jóvenes, familias y también ofrecer a los turistas un abanico de actividades con colectivos, propuestas gastronómicas, actividades de la Secretaría de Deportes y la de Derechos Humanos más las que se realizan desde el área cultural”.

En ese sentido continuó: “Arrancamos hoy con actividades y estaremos dos semanas en lugares como la comisión vecinal Gregorio Álvarez, el CCO, el Museo Nacional de Bellas Artes y también los fines de semana habrá espectáculos de títeres en el auditorio Confluencia Viva que reinauguramos hace meses”.

Todas las actividades que propone la Municipalidad están colgadas en la página de Instagram de la Subsecretaría de Cultura para que se puedan ver días y horarios.

“La idea es que la ciudad se mantenga activa y que los chicos puedan participar de actividades gratuitas que ofrece Neuquén, hay una muy linda que tiene que ver con nietos y abuelos que se disfruta un montón”, sostuvo Pasqualini en AM550.

Además detalló: “Hoy hay una propuesta de 16.00 a 19.00 que se llama Vestir la Creatividad, el Museo Nacional de Bellas Artes tendrá talleres artísticos a los cuales habrá que inscribirse por cuestiones de cupo, es decir muchas actividades en toda la ciudad en espacios culturales”.

Por otro lado, la jefa de Gabinete de la Municipalidad comentó que “estamos trabajando en educación ambiental, las salidas diarias de los colectivos más la semana de la pastelería en diferentes espacios gastronómicos de la Capital.

Sobre esa línea agregó que “la segunda semana del receso será el evento plato de invierno en los diferentes restaurantes de la ciudad con precios promocionales”.

“Habrá mucha actividad en el Parque Norte, las colonias de invierno, es decir dos semanas en las que no hay que quedarse en casa”, cerró la funcionaria municipal.

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