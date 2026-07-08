Vacaciones de invierno en Neuquén Capital: qué hacer gratis y cuáles son las propuestas hasta el 26 de julio

Con el fin de semana largo como punto de partida, Neuquén capital pone en marcha una agenda especial de actividades que marcará el inicio de las vacaciones de invierno. Desde este jueves y hasta el 26 de julio, vecinos y turistas podrán disfrutar de propuestas gratuitas, experiencias organizadas junto al sector privado y una renovada oferta gastronómica pensada para todas las edades.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, explicó que la programación comenzará antes del receso escolar debido a que el fin de semana largo se superpone con el inicio de las vacaciones. “Directamente arrancamos ya como si fueran vacaciones de invierno, porque empiezan el lunes y se superponen con el fin de semana largo. A partir del jueves ya tenemos actividades de vacaciones hasta que terminen”, señaló.

El funcionario detalló que las propuestas se organizan en tres grandes ejes: actividades gratuitas impulsadas por la Municipalidad, experiencias rentadas junto a agencias y prestadores turísticos y una amplia agenda gastronómica.

Entre las actividades gratuitas se destacan los recorridos del Bus Turístico, que con las nuevas unidades recorrerá distintos atractivos de la ciudad con cuatro salidas por la mañana y cuatro por la tarde. A esto se suman los minibuses turísticos, que permiten conocer lugares emblemáticos como la Torre Talero, el Parque Norte, el Paseo Costero, la Península Hiroki, la Isla 132 y los miradores sobre los ríos Limay y Neuquén, con la misma frecuencia diaria.

La programación también incluye propuestas recreativas para las infancias en el Parque Norte, donde el Parque Zorro Küyen ofrecerá actividades lúdicas gratuitas todos los días entre las 15 y las 17, y en el Parque Central, donde la calesita inclusiva funcionará durante todo el receso acompañada por juegos y actividades recreativas en el mismo horario.

Los espacios culturales de la ciudad también formarán parte de la agenda invernal: El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Museo Paraje Confluencia, la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Gregorio Álvarez ofrecerán talleres, funciones de cine, actividades participativas y propuestas especialmente pensadas para disfrutar en familia durante las vacaciones.

La Municipalidad acompaña una serie de experiencias organizadas junto a prestadores turísticos privados. Entre ellas se encuentran el Tour del Chocolate, recorridos de oleoturismo entre olivares, actividades de agroturismo, flotadas familiares y la tradicional travesía en botes dragón por el río Limay, además de propuestas de astroturismo y senderismo: “La posibilidad de bajar por el río Limay en invierno es una experiencia fantástica y se puede hacer perfectamente en familia”, destacó Cayol.

Por otro lado, comentó que la gastronomía será otro de los grandes atractivos de estas vacaciones. La primera semana estará dedicada a la Semana de la Pastelería, una iniciativa que reunirá a establecimientos gastronómicos con promociones especiales y propuestas para disfrutar de la repostería local. Durante la segunda semana llegará Sabores de Invierno, donde distintos restaurantes ofrecerán platos especialmente creados para la temporada con precios promocionales y que, además, podrán ser votados por el público para elegir el mejor plato de invierno de Neuquén Capital.

“Empezamos la Semana de la Pastelería y después llega Sabores de Invierno, donde los restaurantes presentarán un plato especial para estas vacaciones que podrá degustarse con promociones y, además, ser votado por el público para elegir cuál es el mejor plato de invierno de la ciudad”, explicó el secretario.

Toda la programación diaria, tanto de las actividades gratuitas como de las experiencias organizadas por prestadores turísticos, puede consultarse en los canales oficiales de Turismo Neuquén Capital y en la página web del municipio www.neuquencapital.gov.ar.