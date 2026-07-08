Las vacaciones de invierno son un momento ideal para disfrutar de las distintas regiones de Neuquén. Como no podría ser de otra manera, nuestra provincia ofrece una amplia agenda de actividades pensadas para la familia, para todas las edades. En coincidencia con el fin de semana largo de cuatro días, desde este jueves 9 y hasta el domingo 19 de julio, residentes y turistas podrán disfrutar de fiestas populares, ferias regionales, experiencias gastronómicas, propuestas termales, recorridos urbanos, actividades de naturaleza y eventos culturales. Todas las actividades ponen en valor la identidad, la gastronomía y los paisajes neuquinos.

Uno por uno, qué podés hacer en las distintas regiones de Neuquén durante estas vacaciones de invierno

En San Martín de los Andes, desde el 9 de julio, la Globa de Invierno será escenario de una feria de emprendedores locales que elaboran productos regionales. El espacio, ubicado sobre la calle Juan Manuel de Rosas, frente a la Plaza San Martín, abrirá todos los días de 11 a 22 y permitirá recorrer una variada propuesta de artesanías, productos regionales y elaboraciones de emprendedores de la localidad, promoviendo el trabajo y la producción local en un ámbito pensado para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

A partir del 9 de julio, la feria de emprendedores de San Martín de los Andes espera a los vecinos y turistas que visiten la Cordillera - Foto: Neuquén Informa

La ciudad de Neuquén ofrecerá una programación gratuita entre el 9 y el 26 de julio. El Bus Turístico realizará recorridos guiados, todos los días, con salidas desde la intersección de avenida Olascoaga y las vías. También habrá caminatas guiadas por la Isla 132 y el Paseo del Limay, lo que permitirá descubrir los principales atractivos urbanos de esta capital.

El bus turístico ofrecerá salidas diarias para recorrer la ciudad de Neuquén - Foto: Neuquén capital

Durante las vacaciones de invierno 2026, la gastronomía tendrá su lugar destacado: se desarrollará la Semana de la Repostería y la Pastelería, una iniciativa que reunirá a casas de té y establecimientos gastronómicos para promover los sabores locales.

Neuquén capital sumará también una agenda especial de Astroturismo Urbano con observaciones solares en el Parque Central, la actividad “Puesta de la Luna” en el Parque Las Bardas y una jornada de observación de cráteres lunares en la Plaza de las Banderas con motivo del Día del Amigo, que se celebra el 20 de julio. A estas propuestas se sumarán visitas guiadas a los museos municipales y la calesita del Parque Norte funcionará de manera gratuito para los más chicos.

En la región del Limay, una novedosa experiencia aportará su grano de arena para los amantes del turismo astronómico. El 11 de julio, Chocón Medio presentará “Vía Láctea en Chocón Medio”, una propuesta que combinará una cena con gastronomía regional a orillas del lago Exequiel Ramos Mexía. Allí se podrá observar de manera guiada el cielo profundo mediante binoculares de alta potencia y telescopios.

La feria regional Sabores y Amigos en San Patricio del Chañar es una invitación para disfrutar con todos los sentidos - Foto: Neuquén Informa

Otra de las propuestas destacadas llegará desde San Patricio del Chañar, donde el 12 de julio, de 11 a 18, se realizará la primera edición de la Feria Regional de Turismo “Sabores y Amigos”. La jornada contará con productores regionales, patio gastronómico, food trucks, globa de vinos neuquinos, stands turísticos, artesanos, emprendimientos locales, recorridos guiados por la ciudad, exposición de autos antiguos y la participación de instituciones vinculadas al sector agropecuario, con entrada libre y gratuita.

Aluminé también tiene prevista una completa agenda para las vacaciones de invierno con actividades culturales, recreativas, deportivas y de naturaleza para toda la familia. La programación incluye conciertos de la Orquesta Infantil y Juvenil, funciones de cine, una muestra fotográfica dedicada al cóndor andino, talleres para las infancias, propuestas en el Museo Municipal El Charrúa y el Ludomuseo, caminatas guiadas, observación de aves y experiencias de turismo rural.

El Mercado de Montaña se desarrollará en Villa La Angostura del 17 al 25 de julio - Foto: Turismo VLA

En Villa La Angostura, del 17 al 25 de julio, el Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata” será sede del Mercado de Montaña – Invierno 2026. Con entrada libre y gratuita, el espacio reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales y regionales que ofrecerán tejidos, cerámica, madera, chocolates, cosmética natural, gastronomía y numerosos productos de elaboración propia, junto con actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.

Mate y unas ricas tortafritas, dos aliados ideales para disfrtutar de los paisajes neuquinos - Foto: Neuquén Informa

Una de las celebraciones más esperadas tendrá lugar en Las Ovejas, donde el 18 y 19 de julio se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero. El encuentro reúne a panaderos y artesanos de distintas localidades del Norte Neuquino en un certamen que premia las mejores elaboraciones de pan criollo, pan de campo, pan con betún, tortilla al rescoldo, panes saborizados y con chicharrón, además de las tradicionales competencias de mate dulce y amargo.

El complejo termal de Caviahue-Copahue, una de las actividades más esperadas para este invierno 2026 - Foto: Neuquén Informa

El producto Termas Nieve volverá a posicionar a Copahue como uno de los destinos más originales del invierno argentino. La propuesta, impulsada por el Ente Provincial de Termas (Eproten), dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, permanecerá vigente hasta el 31 de agosto e incorpora este año más prestadores turísticos, nuevas experiencias y descuentos del 50 por ciento para residentes neuquinos, combinando aguas mineromedicinales, nieve, bienestar, gastronomía y naturaleza.

La oferta incluye prestaciones individuales como Laguna del Chancho, Vapor, Inmersión en agua sulfurosa, Mascarilla Facial y Masaje Local. Además, incluye masajes integrales, circuitos termales completos, distintos combos de servicios y opciones familiares especialmente diseñadas para grupos, ampliando las alternativas para quienes buscan una experiencia de relax en un entorno completamente nevado.

Actividades que se extienden hasta agosto

La agenda invernal continuará en agosto con la Fiesta Provincial de la Nieve, prevista para el 15 de agosto en Caviahue. Durante la celebración habrá competencias de hacheros, mozos y mucamas sobre la nieve, concursos de muñecos de nieve, actividades recreativas para niños y la tradicional jornada organizada por el Club Andino para el Día del Montañés. El cierre será con “Avalancha”, un encuentro al aire libre con música, gastronomía, sorteos y entrada libre y gratuita.

También en Caviahue, los días 15 y 16 de agosto se desarrollará el Trail del Agrio – El Origen, una carrera de montaña que convocará a corredores de distintos puntos del país para recorrer senderos rodeados de paisajes volcánicos, bosques y escenarios naturales característicos de la región.

Entre las experiencias permanentes del invierno sobresalen las propuestas vinculadas al enoturismo y la paleontología. En San Patricio del Chañar, distintas bodegas ofrecerán actividades como “Enólogo por un día”, maridajes con productos neuquinos y recorridos por viñedos y olivares, mientras que la Ruta de los Dinosaurios permitirá combinar la gastronomía regional con visitas guiadas a los museos paleontológicos de Plaza Huincul y Villa El Chocón, consolidando una oferta turística diversa para descubrir la provincia durante las vacaciones de invierno.