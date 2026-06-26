Todo listo en Batea Mahuida: el parque de esquí abrirá el 1 de julio si acompaña la nieve

Con la expectativa puesta en las primeras nevadas, el parque de esquí Batea Mahuida se prepara para dar inicio a la temporada invernal 2026. La apertura está prevista para el miércoles 1 de julio, siempre que las condiciones climáticas y la acumulación de nieve sean favorables.

Ubicado a 10 kilómetros de Villa Pehuenia, sobre la Ruta Provincial 13, el centro administrado por la Comunidad Mapuche Puel mantiene habilitada hasta el 30 de junio la preventa online de pases.

Durante toda la temporada, el complejo abrirá todos los días de 9 a 17. La preventa contempla exclusivamente los pases para utilizar los medios de elevación de arrastre y acceder a las pistas de esquí y snowboard. En cambio, el ingreso al cerro, el estacionamiento y el sector de trineos seguirán siendo gratuitos para los peatones, mientras que el alquiler de equipos y la ropa de nieve deberá contratarse por separado.

La preventa online de pases continuará vigente hasta el 30 de junio y el complejo funcionará todos los días de 9 a 17.

El cronograma tarifario volverá a dividirse entre temporada alta, que se extenderá desde la apertura hasta el 17 de agosto inclusive, y temporada baja, a partir del 18 de ese mes. También estarán disponibles los pases de medio día, válidos entre las 13 y las 17, además de los descuentos destinados a residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala. Los menores comenzarán a abonar el pase desde los seis años.

Capacitaron a 50 trabajadores

Antes del inicio de la actividad, unas 50 personas que integran el equipo operativo completaron un programa de capacitación impulsado por la administración del parque. Pisteros, instructores, personal de alquiler de equipos, boleterías, gastronomía y administración participaron de jornadas sobre atención al visitante, gastronomía regional y manipulación segura de alimentos, con el acompañamiento de organismos provinciales y representantes de la Comunidad Mapuche Puel.

Reconocido como el único centro de nieve del país administrado por una comunidad mapuche, Batea Mahuida se mantiene entre los destinos más elegidos del invierno neuquino. Además de sus pistas para esquí y snowboard, ofrece escuela de esquí, alquiler de equipos, confitería, caminatas sobre la nieve, motos de nieve y propuestas recreativas para toda la familia, con el paisaje de los lagos Aluminé y Moquehue y la cordillera andina como escenario privilegiado.