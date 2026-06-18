Batea Mahuida ofrece descuentos del 20% para disfrutar de la nieve en Villa Pehuenia

Comenzó la cuenta regresiva para una nueva temporada de invierno y Villa Pehuenia-Moquehue se consolida como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan disfrutar de la nieve sin los costos de los grandes centros de esquí, viviendo una experiencia auténtica en una aldea de montaña donde la naturaleza, la gastronomía y la tranquilidad conviven en perfecta armonía.

Durante la presentación de la temporada invernal realizada en Buenos Aires, el intendente Arturo De Gregorio destacó la oferta turística del destino y señaló: “Es un placer estar en Buenos Aires en el lanzamiento de la temporada invernal con nuestro Parque de Nieve, Batea Mahuida, que está administrado por la comunidad mapuche Puel, donde tienen distintas actividades para ofrecer a los turistas. Es un parque de nieve familiar, para aprender a esquiar, así que invitamos a todos los que quieran disfrutar de buena nieve en Villa Pehuenia-Moquehue y su parque de nieve”.

En la Aldea de Montaña, la nieve forma parte de la vida cotidiana. Los bosques de pehuenes se cubren de blanco, los lagos reflejan las montañas nevadas y cada rincón invita a vivir el invierno desde una perspectiva diferente, en permanente contacto con el paisaje. A ello se suma una amplia oferta de servicios turísticos y recreativos para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y actividades al aire libre.

El principal atractivo de la temporada es el Parque de Nieve Batea Mahuida, ubicado a sólo 8 kilómetros del centro y administrado por la comunidad mapuche Puel. Rodeado por bosques milenarios de pehuenes y con vistas panorámicas de los lagos Aluminé y Moquehue, ofrece una experiencia diferente, con un marcado perfil familiar, propuestas para principiantes y una fuerte identidad cultural. Además, cuenta con escuela de esquí y snowboard, gastronomía y actividades complementarias como caminatas con raquetas tradicionales mapuches -chiwas- y motos de nieve.

La preventa para la temporada 2026 ya se encuentra disponible a través de www.bateamahuida.com con descuentos del 20% en pases para medios de elevación y promociones especiales que combinan alojamiento y actividades. Es posible acceder a pases diarios desde $40.000 en temporada baja y desde $48.000 en temporada alta. Entre sus principales diferenciales se destacan el estacionamiento gratuito y la pista de trineos sin costo, permitiendo disfrutar de la nieve sin necesidad de contratar servicios adicionales.

De Gregorio también puso en valor la propuesta gastronómica del destino. “Somos la capital de la gastronomía neuquina, tenemos la Fiesta Nacional del Chef, una de las fiestas más importantes de la Provincia. En nuestra localidad hay muy buenos restaurantes y por eso tenemos ese sello de distinción tan importante para nosotros, que ofrecemos a cada uno de los visitantes que llegan y disfrutan de Villa Pehuenia-Moquehue”, afirmó.

Por último, el jefe comunal destacó las obras que mejorarán significativamente el acceso al destino durante esta temporada. “Realmente estamos muy contentos. Se están asfaltando muchas rutas que por ahí eran un problema importante que tenía Villa Pehuenia-Moquehue en los accesos. Gracias al compromiso del gobernador Rolando Figueroa se está avanzando con estas obras. Creo que para esta temporada invernal van a quedar pocos tramos con ripio y la mayoría va a estar asfaltado, así que la gente va a poder llegar, disfrutar tranquila y llevarse un buen recuerdo del destino”, concluyó.

Batea Mahuida es reconocido como el único centro invernal administrado por una comunidad originaria en Argentina y uno de los pocos de Sudamérica. Su escala amigable, la ausencia de grandes aglomeraciones y sus tarifas accesibles lo convierten en una opción ideal para quienes desean iniciarse en los deportes de nieve o vivir una experiencia auténtica en uno de los destinos más singulares de la Patagonia.



