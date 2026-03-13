La tarde del miércoles dejó un espectáculo inesperado para quienes circulaban por la Ruta Nacional 151, en el tramo que une 25 de Mayo con Sargento Vidal. En medio de la tormenta, un conductor filmó cómo un tornado se formaba a pocos metros del asfalto, levantando polvo y tierra.

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra un embudo oscuro descendiendo desde las nubes, girando con fuerza sobre la llanura mientras los autos disminuían la velocidad ante el fenómeno. La escena combinó fascinación y susto entre quienes transitaban por la zona.

La Ruta 151 atraviesa una extensa región semiárida entre Río Negro y La Pampa, un tramo muy usado por quienes se desplazan entre el Alto Valle, Catriel y las zonas petroleras. El tornado se produjo en un sector abierto, sin núcleos urbanos cercanos, lo que permitió apreciar la magnitud del fenómeno.

Especialistas destacan que este tipo de tornados se genera cuando fuertes ráfagas de viento y cambios bruscos en la dirección y velocidad del aire provocan corrientes rotatorias que, en ocasiones, llegan hasta el suelo. El episodio registrado este miércoles es un ejemplo de cómo estas estructuras pueden formarse en segundos, dejando imágenes impactantes y generando asombro entre los testigos.

Hasta ahora no se registraron daños ni personas afectadas, pero las imágenes reflejan claramente la fuerza de la tormenta y el peligro que representa un fenómeno de estas características.