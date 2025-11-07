El tiempo en Neuquén fue protagonista este jueves, con una serie de fenómenos meteorológicos que sorprendieron a los habitantes de la región. Desde ríos formados por las intensas lluvias hasta remolinos que causaron asombro, la jornada dejó imágenes insólitas en diferentes puntos de la provincia.

Uno de los fenómenos más curiosos ocurrió en la localidad de Barrancas, en el norte neuquino, casi en el límite con Mendoza, donde un fuerte viento levantó chapas de viviendas y derribó postes de luz. En horas de la tarde, los habitantes del pueblo fueron testigos de un inusual remolino que, a pesar de su fuerza, causó asombro por lo extraño del fenómeno en esa zona. Este tipo de eventos meteorológicos, poco frecuentes en la región, generaron gran expectación entre los vecinos, quienes compartieron videos y fotos en redes sociales.

Por otro lado, cerca de Loncopué, un video se viralizó mostrando cómo un Renault 12, un auto de muchos años de historia, enfrentaba el desafío de un tramo de ripio inundado camino al Cajón de Almanza. El agua acumulada por la tormenta convirtió la calle en una especie de laguna, lo que puso a prueba al vehículo, que sorteó el tramo con la tenacidad de un 4x4.

En la comarca petrolera, otro fenómeno relacionado con las lluvias se registró cuando la tormenta formó una gran corredera de agua en la zona de chacras de Plaza Huincul, que terminó desembocando en el zanjón colector. Esta corriente arrastró sedimentos y provocó el ingreso de agua a algunas propiedades cercanas.

La tormenta también trajo consigo granizo en varias localidades. Pasadas las 15:30, el cielo se oscureció y comenzó a caer granizo en Cutral Co y Plaza Huincul, lo que generó preocupaciones en los habitantes, que temían por posibles daños en vehículos y cultivos. También en Añelo y El Chañar, que pese a durar unos 5 minutos, generó daños considerables.

Más tarde, a las 18, otro frente de granizo afectó la Ruta 7, entre Añelo y San Patricio del Chañar, y en las localidades de Las Coloradas y Paso Aguerre, las lluvias de diversa intensidad dejaron menos complicaciones, aunque igualmente generaron alteraciones en el tránsito.

Otro fenómeno extraño se registró en la zona baja del Choique Rincón, cerca de Rincón de los Sauces, donde un remolino de viento levantó un tráiler de un grupo de camioneros y desplazó un tanque de agua en una base de crudo operada por YPF. Este remolino se produjo durante una tormenta eléctrica que afectó la zona norte de Neuquén, donde se encuentran varios campos petroleros. Los trabajadores del sector compartieron imágenes del episodio y alertaron sobre la importancia de interrumpir las actividades en condiciones meteorológicas tan extremas.

¿Cómo sigue el tiempo?

Este viernes, el clima en Neuquén continuará inestable, con lluvias débiles y esporádicas, especialmente en las zonas centro y sur de la provincia. En Neuquén Capital y el área de Confluencia, se prevé un período de inestabilidad por la tarde, con posibilidades de lluvias ligeras. Las temperaturas alcanzarán los 20 grados, con un aumento gradual de las mismas durante el día.

Sin embargo, la alerta meteorológica sigue vigente, lo que indica que las mejoras climáticas serán temporales. Aunque las precipitaciones no serán de gran intensidad, la inestabilidad podría persistir a lo largo del día. Además, para el fin de semana, se anticipa un retorno de las lluvias, que incluso podrían extenderse hasta el martes, prolongando la inestabilidad en la región.