Mientras las temperaturas y las condiciones del clima prometen una buena cantidad de nieve, los centros de esquí del país se preparan para el invierno, las vacaciones y una nueva temporada de esquí. Como suele ocurrir año tras año, los concesionarios buscan personal eventual para cubrir distintas vacantes destinadas a atender al turismo, tanto local como internacional. En ese contexto, Cerro Bayo abrió la convocatoria para este 2026.

Cerro Bayo Ski Boutique es uno de los centros de esquí más reconocidos de la Patagonia argentina y su concepto está orientado a brindar una experiencia exclusiva y personalizada para el huésped, el turista peatón y los deportistas. Ubicado a escasos kilómetros del centro de Villa La Angostura y con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi, este complejo neuquino ofrece pistas para distintos niveles, medios de elevación, gastronomía de montaña y propuestas recreativas variadas.

Cómo enviar el CV para trabajar en Cerro Bayo

Desde la administración del centro de esquí boutique informaron que las personas interesadas podrán postularse de manera presencial o virtual, según su conveniencia.

Dónde entregar el CV si vivís en Villa La Angostura o aledaños

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden acercar su currículum vitae a las oficinas administrativas ubicadas en:

Boulevard Pascotto 109 Local 6 esquina Las Fucsias.

Días de atención de lunes a viernes.

Horario de atención: 8.30 a 12.30 // 14.30 a 18.30

Cómo postularse para trabajar en Cerro Bayo de manera online

Cerro Bayo ofrece la posibilidad de enviar el CV por mail directamente a su área de Recursos Humanos. Quienes prefieran hacerlo por esta vía deberán remitir la información a rrhh@cerrobayo.com.ar.

Para aquellas personas interesadas en trabajar durante la temporada de invierno, Cerro Bayo solicita que la información suministrada en el CV esté actualizada. En ese sentido, se valorará a quienes cuenten con experiencia vinculada a las áreas de turismo, gastronomía, hotelería, atención al público o actividades de montaña. No obstante, la convocatoria alcanza a distintos perfiles laborales.