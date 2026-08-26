La tragedia ocurrida en el yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por YPF, dejó a la comarca petrolera atravesada por una noticia que golpeó especialmente a Cutral Co, Plaza Huincul y Añelo. Cristian Ariel Latorre y Jonathan Meliqueo, dos trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, murieron luego de una fuerte explosión registrada el martes en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria).

Meliqueo fue la primera víctima fatal confirmada tras el incidente. Latorre, que había sido trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia, murió horas después.

Mientras se investiga qué ocurrió en la planta, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y acompañamiento para las familias de ambos trabajadores.

La noticia que golpeó a la comunidad petrolera

El incidente se produjo en el bloque Rincón del Mangrullo, ubicado en el centro-este de Neuquén, cerca de Añelo. Según los primeros datos difundidos, el hecho habría comenzado con una falla en una línea de gas de alta presión.

La investigación deberá determinar cómo se produjo la explosión y las circunstancias que terminaron provocando la muerte de los dos operarios.

Desde YPF confirmaron los fallecimientos, aunque no brindaron mayores detalles sobre el incidente.

Las despedidas para Latorre y Meliqueo

Con el correr de las horas, compañeros, instituciones y organizaciones vinculadas a la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul comenzaron a expresar su acompañamiento a las familias.

Desde AESA – La Ribera despidieron a ambos trabajadores y señalaron que su partida deja "un enorme vacío" entre quienes compartieron con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad.

También hubo un mensaje especialmente dirigido a la familia de Latorre desde Deportivo Toro. El club acompañó a su padre, Lisandro Latorre, ante la pérdida de su hijo.

La Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Có – Plaza Huincul también se sumó al acompañamiento y expresó sus condolencias a Lisandro Latorre y a sus seres queridos.

Desde la seccional Cutral-Có - Plaza Huincul de ATEN, en tanto, acompañaron a Carolina Pereira por la pérdida de su marido y a Cristina Latorre por el fallecimiento de su hermano.

Un miércoles sin actividades en Huincul

El impacto de la muerte de Latorre también alcanzó a la comunidad educativa de Plaza Huincul.

El personal y el equipo directivo del Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura comunicaron que este miércoles 26 de agosto no habrá actividades en ninguno de los dos turnos.

La decisión fue adoptada para acompañar a la familia Latorre tras el fallecimiento del trabajador. Desde la institución expresaron su acompañamiento "con profundo dolor y respeto" y agradecieron la comprensión de las familias.

La medida se suma a las distintas expresiones de acompañamiento que comenzaron a surgir tras la tragedia que enluta a dos familias y vuelve a poner bajo la mirada pública las condiciones de seguridad en una de las zonas centrales de la actividad petrolera neuquina.