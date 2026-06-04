Trail Ciudad Encantada-Taquimilán: la carrera que marca el pulso del aniversario número 57 de la localidad del norte

El auditorio de la Ciudad Deportiva de Neuquén fue sede de la presentación oficial del Trail Ciudad Encantada-Taquimilán, una competencia de running que se desarrollará el domingo 7 de junio en el marco de las actividades por el 57° aniversario de la localidad del norte.

El lanzamiento contó con la participación de la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone y el intendente de Taquimilán, Juan Carlos Montesino, quienes destacaron la importancia de promover eventos deportivos que contribuyan al desarrollo turístico y social de las localidades del interior.

En primera instancia, Villone destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para impulsar propuestas deportivas en todo el territorio.

"Desde el Gobierno acompañamos estas iniciativas porque entendemos que el deporte es una herramienta fundamental para promover hábitos saludables, fortalecer el desarrollo de las comunidades y poner en valor cada una de las regiones. Este tipo de competencias permiten que más personas conozcan nuestros paisajes, generen vínculos a través de la actividad física y descubran el enorme potencial turístico que tiene el interior", señaló.

Además, agregó que "es muy importante ver el compromiso de localidades como Taquimilán, que apuestan a organizar eventos de calidad y a generar espacios de participación para vecinos y visitantes. Estamos convencidos de que el deporte también es una oportunidad para el crecimiento social, cultural y económico de cada comunidad".

La prueba, que recorrerá algunos de los paisajes más característicos de la región, se desarrollará bajo el nombre “Trail Ciudad Encantada-Taquimilán” y ya registra aproximadamente 200 personas inscriptas.

"Para nosotros es un desafío y satisfacción poder organizar una actividad de estas características. En los 57 años de vida institucional de Taquimilán es la primera vez que impulsamos una competencia de trail running de esta magnitud, y lo hacemos con la expectativa de que cada corredor pueda descubrir los paisajes, la historia y la hospitalidad de nuestra comunidad. Queremos que esta carrera sea una puerta de entrada para que más personas conozcan todo el potencial turístico, cultural y natural que tiene para ofrecer", expresó el intendente Montesino.

Sobre la carrera



La propuesta contempla tres distancias para distintos niveles de participación: una modalidad recreativa de 3 kilómetros, pensada como categoría kids, además de las pruebas competitivas de 10 y 21 kilómetros.

La acreditación y entrega de kits se realizará el sábado de 14.00 a 18.30, mientras que el domingo los participantes podrán completar los trámites previos entre las 8 y las 9. La largada oficial está prevista para las 9.30.

La competencia forma parte de la agenda de celebraciones por el aniversario de Taquimilán y se espera la participación de corredores y corredoras de distintos puntos de la Provincia y la región.



