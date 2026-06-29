Los vecinos del barrio Canal V de Neuquén recuperaron la tranquilidad tras lograr solucionar una situación que habían denunciado reiteradas veces. Los mismos habían manifestado sentir un insoportable olor a combustible en las cloacas, lo cual obligó a vecinos a abrir ventanas y consultar entre ellos si sabían qué pasaba.

El presidente de la vecinal, Luis Sánchez, en aquel momento había afirmado que ya estaban en contacto con el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, debido a que la situación preocupaba y generaba malestar a los vecinos.

Este lunes, en diálogo con La Segunda Mañana por AM550, Sánchez llevó tranquilidad confirmando que se resolvió la situación. "Quiero agradecer a Pancho Baggio, que se ocupó muy bien de la situación. Hicieron una buena infección en las dos estaciones de servicio que tenemos ahí en el barrio. Y eso dio totalmente negativo", explicó Sánchez.

En cuanto a las conclusiones que han sacado las autoridades, sospechan que algún disolvente ha sido desechado en una cloaca o cañería del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), quienes también participaron de los operativos para dar con el problema.

"El olor a combustible está descartado totalmente, pero sí tiene que ser algún disolvente que hayan tirado en alguna cloaca, cañería, algo alguna empresa, todavía sigue trabajando en ese tema Pancho Baggio", aseguró Sánchez con tranquilidad ya que se descarta que haya sido una pérdida.

A pesar de que no se ha confirmado totalmente el origen del olor, el barrio se encuentra más tranquilo ya que no hallaron ninguna pérdida en las estaciones de servicio.