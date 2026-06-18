Sigue la incógnita por el olor a combustible que alarmó a los vecinos de un barrio de Neuquén

Mientras persiste la preocupación de los vecinos del sector Canal V por el fuerte olor a combustible que durante la madrugada del miércoles emergió desde las cloacas, el presidente de la comisión vecinal, Luis Sánchez, confirmó que mantuvo una comunicación directa con el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien le informó los avances de la investigación.

Según explicó el dirigente vecinal, durante la tarde del miércoles dialogó con el funcionario municipal, quien le transmitió que las primeras inspecciones realizadas en la estación de servicio ubicada en la zona no arrojaron resultados que permitan vincularla con el episodio.

"Me dijo que estuvieron trabajando junto con Comercio en la estación de servicio porque querían verificar los tanques enterrados y toda la documentación correspondiente. Pero no encontraron ninguna anomalía y, por ahora, la estación quedó descartada", señaló Sánchez.

La información representa el primer dato oficial surgido tras el incidente que mantuvo en alerta a decenas de familias del barrio. Durante varias horas de la madrugada, vecinos reportaron un intenso olor similar al combustible que ingresaba a las viviendas a través de la red cloacal, obligándolos a apagar calefactores y mantener puertas y ventanas abiertas pese a las bajas temperaturas.

"(Baggio) Me dijo que estuvieron trabajando junto con Comercio en la estación de servicio porque querían verificar los tanques enterrados y toda la documentación correspondiente. Pero no encontraron ninguna anomalía y, por ahora, la estación quedó descartada", señaló Sánchez.

Sin embargo, la ausencia de una explicación concreta mantiene la incertidumbre. De acuerdo con lo informado por Baggio al vecinalista, los equipos técnicos municipales continuarán con las averiguaciones para determinar el origen del fenómeno.

"Me comentó que hoy seguían trabajando porque todavía no encontraron de dónde provino el olor. Están evaluando otras posibilidades, incluso alguna actividad industrial o empresa de la zona que pudiera haber generado algún derrame o inconveniente", indicó Sánchez.

Además, el dirigente confirmó que el Municipio prevé incorporar al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a la investigación para analizar si existe alguna situación vinculada con la red cloacal.

"Hoy seguían trabajando porque todavía no encontraron de dónde provino el olor. Están evaluando otras posibilidades, incluso alguna actividad industrial o empresa de la zona que pudiera haber generado algún derrame o inconveniente", indicó Sánchez.

La preocupación de los vecinos radica no sólo en las molestias ocasionadas por el fuerte olor, sino también en los riesgos potenciales que podría haber generado una acumulación de gases inflamables durante la madrugada.

"Fue una situación muy grave. Muchos vecinos estuvieron hasta altas horas de la noche con las ventanas abiertas porque no podían soportar el olor. Lo importante ahora es saber qué pasó para que no vuelva a repetirse", sostuvo Sánchez.

Por el momento, la Municipalidad no emitió un informe oficial sobre las causas del episodio, aunque las inspecciones continúan y se esperan novedades durante las próximas horas. Mientras tanto, en Canal V la tranquilidad todavía no regresó por completo: el olor desapareció, pero las preguntas siguen abiertas.