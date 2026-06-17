Una serie de mensajes en grupos de WhatsApp fue el primer indicio de que algo extraño estaba ocurriendo en el barrio Canal V. Eran cerca de las 00:30 de este miércoles cuando vecinos del sector San Andrés comenzaron a advertir una situación inusual: un intenso olor a combustible que, según relataban, provenía de las cloacas.

Con el paso de los minutos, las consultas y advertencias se multiplicaron entre residentes de distintas calles del sector. La situación generó preocupación porque el olor persistió durante varias horas de la madrugada.

El presidente de la comisión vecinal de Canal V, Luis Sánchez, contó en diálogo con el programa "La mañana es de la Primera", que se emite por AM550, que los primeros reportes llegaron desde distintos puntos del barrio.

“Los vecinos empezaron a decir que salía olor a combustible que salía de las cloacas”, relató.

Ventanas abiertas en plena madrugada

El episodio obligó a varios vecinos a modificar su rutina en una de las noches más frías de la semana.

“Me llamaron y me decían que tuvieron que abrir las ventanas a pesar del frío que hacía”, explicó Sánchez.

Según indicó, los reportes se concentraron principalmente en el sector San Andrés y alcanzaron a vecinos de calles como El Cholar, Los Menucos y Londres.

Con el correr de las horas, la ventilación natural ayudó a disipar gran parte del olor. Sin embargo, para entonces ya se había activado la intervención de los organismos municipales.

“Desde las 3:30 se fue el olor en gran medida por la ventilación. Me comuniqué con la gente de Defensa Civil y de Medio Ambiente y se hicieron presentes en el sector y quedaron trabajando”, señaló.

La investigación apunta a determinar qué ocurrió

Mientras el olor desapareció durante la mañana, las preguntas siguen abiertas.

Sánchez confirmó que mantuvo contacto con el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien continúa siguiendo de cerca la situación junto a los equipos técnicos municipales.

“Esta mañana tuve comunicación con Pancho Baggio y ellos siguen de cerca el tema”, afirmó.

Entre las hipótesis que buscan descartar o confirmar los especialistas aparece la posibilidad de algún inconveniente vinculado a instalaciones que almacenan combustibles en la zona. Por ese motivo, los organismos municipales comenzaron a cruzar información y antecedentes de inspecciones realizadas previamente.

“La única estación de servicio que tenemos es la Axion, así que van a cruzar datos con Comercio para ver cuándo fue la última revisión que hicieron de sus tanques”, explicó el dirigente vecinal.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el origen del olor.

Un antecedente reciente: las inspecciones a estaciones de servicio

El episodio ocurre apenas dos meses después de una serie de controles ambientales y de seguridad que la Municipalidad de Neuquén llevó adelante en estaciones de servicio de toda la ciudad.

En abril, el área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana informó que realizaba inspecciones sorpresivas para verificar el estado de los tanques subterráneos de almacenamiento de combustible, sistemas de bombeo, cañerías, mangueras y protocolos de seguridad.

En aquel momento, Francisco Baggio explicó que los controles incluían mediciones y certificaciones vinculadas al estado de los sistemas enterrados donde se almacenan hidrocarburos.

El objetivo de esos operativos era detectar posibles fallas, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y reducir riesgos asociados al manejo de combustibles.

Los vecinos esperan respuestas

Aunque el olor ya no se percibe en el sector, los residentes aseguran que la preocupación continúa hasta conocer qué ocurrió realmente.

“El olor ya no está más pero no nos quedamos tranquilos porque eso no debería pasar. Necesitamos conocer los informes que puedan sacar ellos como Medio Ambiente para llevarle tranquilidad a los vecinos”, sostuvo Sánchez.

El dirigente también remarcó que la principal inquietud pasa por determinar si se trató de un hecho aislado o si existe algún problema que requiera intervención adicional.

Mientras tanto, Defensa Civil y las áreas técnicas municipales continúan reuniendo información para reconstruir lo sucedido durante una madrugada que alteró la calma habitual del barrio y encendió una señal de alerta en una zona densamente poblada de la capital neuquina.

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