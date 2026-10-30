El ingreso a Neuquén desde Cipolletti registra importantes demoras por trabajos de obra que obligan a circular por un solo carril en el puente que conecta ambas ciudades. Conductores denunciaron que necesitan más de 40 minutos para completar el cruce.

La restricción afecta a quienes utilizan diariamente este acceso para trasladarse entre Neuquén y Cipolletti. La circulación se encuentra reducida y genera complicaciones en uno de los corredores de mayor importancia para la conexión entre ambas localidades. El motivo de las demoras son las obras que se desarrollan en el sector.

Un solo carril complica el ingreso a Neuquén

La reducción de la circulación a un carril concentra el tránsito en un espacio limitado y provoca demoras para los automovilistas que llegan desde Cipolletti.

Los tiempos de espera denunciados, superiores a los 40 minutos, representan una complicación para trabajadores, estudiantes y personas que necesitan cruzar diariamente entre las dos ciudades.

El impacto también puede extenderse a quienes realizan viajes de conexión con otras localidades del Alto Valle.

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