Descuento del 30% en la luz: Larraza explicó cómo se aplicará en Plaza Huincul

La tarifa de electricidad bajará un 30% para los usuarios residenciales de Neuquén, a partir de un esquema de aportes compartidos entre el Gobierno provincial, los municipios y las cooperativas eléctricas. La medida alcanzará a más de 250.000 usuarios y busca aliviar el costo de los servicios en un contexto económico complejo.

Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul, brindó detalles en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. El jefe comunal explicó que la reducción se instrumentará mediante un esfuerzo conjunto: un tercio será aportado por la Provincia, otro por los municipios y el restante por las cooperativas. En el caso municipal, el aporte se vinculará con la resignación de parte del canon que recibe la comuna.

La iniciativa busca aliviar el costo de la electricidad para las familias neuquinas en medio de la situación económica actual.

Larraza indicó que la iniciativa se encuentra en proceso de reglamentación y que cada cooperativa deberá analizar cómo aplicar el beneficio. En Plaza Huincul, la cooperativa cuenta con alrededor de 5.400 usuarios en total, aunque el número de beneficiarios será menor porque la reducción está dirigida al sector residencial. El intendente señaló que la intención es que el descuento llegue a todos los hogares que cumplan con las condiciones previstas.

El jefe comunal también explicó que la implementación deberá pasar por el Concejo Deliberante, debido a los aspectos tarifarios y al esquema de aportes municipales. Según lo conversado durante la entrevista, se espera que el mecanismo pueda instrumentarse durante noviembre y que la rebaja se vea reflejada en las facturas de diciembre, aunque resta avanzar con la reglamentación correspondiente.

Se espera que el descuento pueda reflejarse en las facturas de diciembre, una vez reglamentado el mecanismo de aplicación.

La medida fue presentada como una redistribución de recursos vinculados a los ingresos provinciales por la generación hidroeléctrica, con el objetivo de reducir el peso de la tarifa eléctrica sobre las familias. Mientras tanto, los municipios y las cooperativas deberán definir los procedimientos necesarios para aplicar el descuento y garantizar que el beneficio llegue a los usuarios residenciales.

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