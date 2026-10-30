Huinganco se prepara para celebrar la quinta edición de la Fiesta del Mote, que se realizará el 15, 16 y 17 de enero de 2027 en el norte de Neuquén. El evento reunirá gastronomía regional, espectáculos musicales, cantores populares y dos jornadas de jineteadas, en una propuesta que busca consolidar el movimiento turístico de la localidad.

El intendente Luis Sepúlveda confirmó que ya comenzaron los preparativos y la venta de un bono para contribuir al financiamiento de la celebración. Según explicó, en cada edición se comercializan más de 1.000 kilos de mote, uno de los productos gastronómicos que identifica a la comunidad.

La agenda turística de Huinganco también tiene otra apuesta para 2027: el municipio proyecta ampliar considerablemente la plantación de tulipanes, luego de una temporada que recibió a más de 5.000 visitantes en el predio del vivero provincial.

La Fiesta del Mote tendrá gastronomía, música y jineteadas

La quinta edición de la Fiesta del Mote tendrá lugar durante tres jornadas: 15, 16 y 17 de enero de 2027. La propuesta combinará gastronomía, cultura y tradiciones del norte neuquino.

Uno de los principales atractivos será la motera, donde se comercializan más de mil kilos de mote en cada edición. También habrá puestos con chivitos, empanadas y otras comidas regionales.

En el escenario se presentarán cantores populares y artistas de la zona. Sepúlveda señaló que el municipio está trabajando en el cierre de los contratos para los espectáculos, con la intención de dar participación a los músicos locales.

Las jineteadas también ocuparán un lugar central: están previstas dos jornadas de actividades, que habitualmente convocan a una importante cantidad de público.

Para afrontar los gastos de organización, la Municipalidad ya inició la venta de un bono. El intendente explicó que las lluvias y tormentas de las últimas semanas agregaron dificultades a los preparativos, aunque los trabajos continúan.

Huinganco recibió más de 5.000 turistas durante la temporada de tulipanes

La Fiesta del Mote llegará después de una temporada turística que comenzó en septiembre con distintas propuestas deportivas y recreativas.

Entre las primeras actividades estuvieron el Trail del Bosque y el Trail del Viento, realizados en septiembre y octubre, respectivamente. Durante octubre, además, la localidad recibió visitantes interesados en conocer la floración de los tulipanes.

De acuerdo con los datos proporcionados por Sepúlveda, más de 5.000 turistas visitaron el predio de los tulipanes, ubicado en el vivero provincial de Huinganco.

La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre Turismo, Producción, el Centro PyME, la Municipalidad y el Gobierno de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa anunció una inversión que permitirá incorporar 200.000 bulbos de tulipanes durante 2027. La ampliación busca aumentar la capacidad de convocatoria de uno de los atractivos naturales y productivos que comenzó a ganar visibilidad en el norte neuquino.

La ampliación de los tulipanes y el proyecto de una nueva fiesta

El crecimiento del cultivo abre la posibilidad de incorporar una nueva celebración al calendario turístico de Huinganco.

Sepúlveda explicó que durante 2026 se trabajó con distintas actividades vinculadas a la floración, entre ellas talleres, capacitaciones y ferias organizadas junto con la Tecnicatura en Agroecología que funciona en la localidad.

La diferencia de escala para el próximo año será significativa: de los aproximadamente 17.000 bulbos plantados en 2026 se proyecta pasar a 200.000 en 2027.

Frente a ese escenario, el intendente anticipó que el municipio evalúa organizar una Fiesta de los Tulipanes, aunque todavía no hay una fecha ni un programa oficial confirmado.

La iniciativa permitiría sumar una celebración específica a la temporada de primavera y ampliar la oferta turística más allá de las actividades tradicionales de verano.

El Cristo del Sagrado Corazón y los nuevos atractivos turísticos

Otro de los espacios que busca consolidarse como punto de visita es el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, recientemente inaugurado en el Cerro del Calvario.

La obra fue realizada por el arquitecto y escultor Alejandro Santana y se incorpora al circuito de atractivos de Huinganco. Según Sepúlveda, el lugar recibe visitantes especialmente durante las tardes de los fines de semana con buen tiempo.

El proyecto había sido imaginado junto con el gobernador Rolando Figueroa años atrás, pero no había logrado concretarse hasta ahora.

La combinación del vivero provincial, los tulipanes y el monumento suma alternativas para quienes visitan el norte neuquino, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la producción y el turismo religioso.

Emprendedores locales y ocupación completa en Huinganco

El movimiento turístico también genera oportunidades para los emprendimientos de la localidad.

Sepúlveda destacó la incorporación de productores de escabeches de chivo y pollo, dulces regionales y otros alimentos elaborados en Huinganco. Entre las propuestas mencionó los productos de La Peti y los de la fábrica local.

En materia de alojamiento, la localidad cuenta con los campings Los Abedules y La Corona, además de otros prestadores turísticos.

El intendente señaló que, al momento de la entrevista, la capacidad de alojamiento estaba completa en Huinganco, Andacollo y otras localidades cercanas. La demanda coincidía con la realización de un encuentro que convocaba a más de mil maestros rurales.

El movimiento también se refleja en la gastronomía regional, con la llegada de visitantes interesados en degustar los primeros chivitos de la temporada del norte neuquino.

Qué se espera para el turismo de Huinganco en 2027

La agenda anunciada por el municipio muestra dos momentos importantes para el próximo año.

Por un lado, la Fiesta del Mote, prevista para el 15, 16 y 17 de enero, buscará reunir nuevamente a visitantes alrededor de la gastronomía y las tradiciones populares.

Por otro, la ampliación del cultivo de tulipanes a 200.000 bulbos podría modificar la dimensión de la temporada primaveral y abrir la puerta a una celebración propia.

Ambas propuestas se suman a los atractivos naturales, los emprendimientos gastronómicos y los espacios recreativos que forman parte de la oferta turística del norte neuquino.

Por ahora, la organización de la Fiesta del Mote avanza con la venta del bono y el cierre de los contratos artísticos. En tanto, la posible Fiesta de los Tulipanes permanece como un proyecto anticipado por el intendente, pendiente de definiciones.