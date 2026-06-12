Transporte, recolección de residuos y oficinas: cómo operarán los servicios municipales en el feriado

Con motivo del feriado del próximo lunes en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, la Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los distintos servicios en la ciudad.

La recolección de residuos se realizará con normalidad durante toda la jornada, mientras que el transporte público de pasajeros circulará con frecuencia de domingo o feriado.

Por su parte, el Servicio de Atención al Estacionamiento Medido (SAEM) no estará operativo durante el día, al igual que los Centros de Transferencia, que permanecerán cerrados.

En cuanto a los cementerios municipales Central y Parque El Progreso, permanecerán abiertos al público de 9 a 19 horas.

El transporte público de pasajeros circulará con frecuencia de domingo o feriado.

La Línea 147 de atención al vecino funcionará de 8 a 15, mientras que ante cualquier emergencia la comunidad podrá comunicarse durante las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil.

Las dependencias de Turismo permanecerán abiertas durante el fin de semana y el feriado, con actividades guiadas. La oficina del Centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20, la Oficina Puente de 8 a 19 y la del Balneario Gustavo Fahler de 8.30 a 19.

En tanto, la Subsecretaría de las Mujeres mantendrá una guardia para consultas vinculadas a situaciones de violencia de género de 10 a 13. Quienes necesiten asistencia podrán comunicarse al 299-5121506 del área legal o al 299-5940202 del área psicosocial.