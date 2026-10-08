Un tren que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón descarriló en la provincia de Santa Cruz mientras circulaba desde Río Turbio hacia Punta Loyola. El accidente provocó el vuelco de la locomotora y el descarrilamiento de tres vagones, con el derrame de parte de la carga. Los dos trabajadores que viajaban en la formación resultaron ilesos, según informó el gobierno santacruceño.

El episodio encendió las alarmas en torno a la seguridad del ramal ferroviario y al proceso de recuperación productiva de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), actualmente denominada Carboeléctrica Río Turbio. El gobernador Claudio Vidal pidió investigar las causas y advirtió que no se puede descartar ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un sabotaje.

El descarrilamiento se produjo a la altura del kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, que conecta la localidad minera con Punta Loyola. Según las primeras declaraciones oficiales, el sector había sido inspeccionado pocos días antes del accidente.

La locomotora y tres vagones quedaron fuera de las vías a raíz del descarrilamiento en Santa Cruz

Claudio Vidal pidió investigar un posible sabotaje en Santa Cruz

El gobernador santacruceño puso el foco en las circunstancias del accidente y reclamó una investigación que permita establecer si se trató de una falla técnica, un problema en la infraestructura, las condiciones climáticas o una eventual intervención deliberada.

“Una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón descarriló después de que, según el propio conductor, la vía se abriera en un tramo que había sido revisado pocos días atrás”, expresó Vidal en declaraciones difundidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz.

El mandatario santacruceño evitó dar por confirmada la hipótesis de sabotaje y sostuvo que las conclusiones deberán surgir de una evaluación técnica. “Ninguna hipótesis puede descartarse hasta que exista un peritaje serio e independiente”, afirmó.

Claudio Vidal evitó confirmar la hipótesis de sabotaje y pidió un peritaje externo para determinar qué pasó con el tren que transportaba 600 toneladas de carbón - Foto: A 24

También remarcó la importancia del hecho por el riesgo al que estuvieron expuestos los trabajadores y por el momento que atraviesa la empresa estatal. “Con la seguridad de los trabajadores no se juega; y con el futuro productivo de Santa Cruz, tampoco”, sostuvo Vidal.

Hallaron una pieza ferroviaria antigua en el lugar del descarrilamiento

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de una pieza de material ferroviario antiguo en el área del accidente. De acuerdo con la hipótesis inicial, el objeto podría haber provocado que las ruedas de la formación se salieran de los rieles.

El interventor de YCRT, Pablo Gordillo, aseguró que el elemento encontrado no debería estar sobre la vía y planteó la posibilidad de que hubiera sido colocado allí. “Habíamos hecho un repaso de la vía hacía cuatro o cinco días y estaba todo normal, estaba todo bien. Por eso nos llama la atención lo que ocurrió”, afirmó Gordillo en declaraciones a LU14 Radio Provincia, según publicó La Opinión Austral.

Una pieza de metal encendió las alarmas y suma más dudas que certezas en medio del descarrilamiento del tren en Santa Cruz

Además, se detectaron marcas en el tendido ferroviario en el sector donde la locomotora habría impactado antes de volcar. Tanto esas huellas como la pieza encontrada deberán ser examinadas para determinar si tuvieron relación directa con el descarrilamiento.

Hasta el momento, la presencia del objeto no constituye por sí sola una prueba de sabotaje. La investigación deberá establecer cómo llegó hasta ese punto, si fue colocado de manera intencional y si provocó la salida de las ruedas de los rieles.

YCRT solicitará un peritaje independiente y prepara una denuncia

La conducción de la empresa busca que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) intervenga en el análisis del accidente. Según explicó Gordillo, ya se realizaron contactos con el organismo a través de Trenes Argentinos para avanzar con una evaluación del estado de la infraestructura ferroviaria.

En paralelo, YCRT prevé presentar una denuncia penal ante la Justicia Federal por medio de su área de Asuntos Jurídicos. El objetivo será esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existió una acción deliberada o si el descarrilamiento respondió a problemas técnicos o de infraestructura.

El peritaje también deberá establecer la magnitud de los daños en la locomotora y las condiciones necesarias para restablecer la circulación de manera segura.

El accidente amenaza con demorar los contratos de venta de carbón

El descarrilamiento se produjo en una etapa clave para la recuperación operativa de YCRT, que busca aumentar el transporte ferroviario de carbón y cumplir compromisos comerciales vinculados con su producción.

La planificación de la empresa contemplaba realizar un envío ferroviario aproximadamente cada dos días, según informó La Opinión Austral. Sin embargo, el accidente obligará a revisar los tiempos previstos y las condiciones para retomar las operaciones.

“Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, reconoció Gordillo.

Entre los acuerdos comerciales mencionados por las autoridades figura un contrato para comercializar 200.000 toneladas de carbón. Las demoras en el transporte pueden afectar el cronograma de entrega y complicar la recuperación de la actividad.

La formación accidentada había partido de Río Turbio con una locomotora y 37 vagones. Su destino era Punta Loyola, desde donde el carbón puede continuar su circuito comercial.

La recuperación de YCRT, en el centro de la discusión

Vidal vinculó la necesidad de esclarecer el accidente con el proceso de recuperación productiva y advirtió sobre las consecuencias que tendría cualquier intento de obstaculizarlo. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó.

Por ahora, las causas del descarrilamiento permanecen bajo investigación. El resultado de los peritajes será determinante para establecer si hubo una falla en la infraestructura, un accidente de otra naturaleza o una intervención intencional.