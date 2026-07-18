El Tren Patagónico sufrió un descarrilamiento parcial este viernes alrededor de las 18.50, luego de impactar contra una vaca a la altura del kilómetro 95 del recorrido que une Viedma con San Carlos de Bariloche, según informó oficialmente la empresa ferroviaria.

El choque provocó que parte de la formación saliera de las vías, aunque no se registraron pasajeros ni trabajadores lesionados. Desde el momento del incidente, equipos técnicos de la empresa trabajan en el lugar para normalizar la operación ferroviaria y evacuar a los pasajeros.

Hasta el momento, Tren Patagónico no informó cuánto demandarán las tareas de recuperación ni si el servicio sufrirá modificaciones en las próximas horas.

El operativo para asistir a los pasajeros

La empresa indicó que desplegó personal especializado apenas ocurrió el accidente para asistir a quienes viajaban en la formación.

El principal objetivo es restablecer las condiciones operativas del tren, garantizar la seguridad de los pasajeros y completar la evacuación en el menor tiempo posible.

Hasta la emisión del comunicado oficial, no se habían reportado personas heridas, una circunstancia considerada clave teniendo en cuenta el descarrilamiento parcial de la formación.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información oficial, el tren impactó contra un bovino que se encontraba sobre la vía.

Comunicado oficial de la empresa.

Como consecuencia del choque, parte de los coches descarrilaron, obligando a detener completamente el servicio mientras comenzaron las tareas de asistencia y evaluación de los daños.

La empresa no informó por el momento el estado del animal ni el nivel de afectación que sufrió la infraestructura ferroviaria.

La advertencia de Tren Patagónico a los propietarios rurales

Tras el accidente, la empresa volvió a insistir sobre un problema recurrente en distintos corredores ferroviarios del país: la presencia de ganado sobre las vías.

En ese sentido, recordó que resulta fundamental que los propietarios de campos mantengan en condiciones los alambrados y sistemas de contención, para impedir que animales ingresen a la traza ferroviaria y provoquen accidentes de este tipo.

La compañía sostuvo que estas medidas permiten reducir riesgos para pasajeros, trabajadores ferroviarios y productores rurales.

Un antecedente que vuelve a repetirse

No es la primera vez que Tren Patagónico enfrenta un episodio similar.

En julio de 2023, otra formación que realizaba el recorrido Viedma-Bariloche también descarriló luego de chocar contra una vaca. En aquella oportunidad tampoco hubo heridos y los pasajeros continuaron viaje en colectivos.

Más recientemente, durante 2025 y 2026, el servicio también registró interrupciones por un descarrilamiento cerca de Bariloche y por un derrumbe que bloqueó las vías, situaciones que obligaron a suspender servicios mientras se realizaban reparaciones.

El impacto para las vacaciones de invierno

El accidente ocurre en pleno receso invernal, uno de los períodos de mayor movimiento del servicio ferroviario que conecta la costa atlántica con la cordillera rionegrina.

El Tren Patagónico constituye una conexión estratégica para residentes y turistas, ya que recorre 827 kilómetros entre Viedma y Bariloche, atravesando la Región Sur de Río Negro. Además de su valor turístico, funciona como un medio de transporte importante para numerosas localidades del interior provincial.