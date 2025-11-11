Un grave incidente ferroviario se registró este martes por la tarde en el barrio porteño de Liniers, cuando una formación del tren Sarmiento se descarriló a unos 100 metros del paso a nivel de Timoteo Gordillo y avenida Rivadavia. Si bien el convoy no volcó, al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Según informaron fuentes policiales y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el descarrilamiento provocó momentos de gran tensión entre los pasajeros, que debieron abandonar los vagones por sus propios medios y caminar por las vías para salir de la zona.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de la Ciudad, junto con un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica. Las primeras tareas se centraron en la asistencia a los heridos y en asegurar la estructura de la formación para evitar nuevos movimientos o desprendimientos.

Las autoridades confirmaron que la formación se mantuvo de pie, aunque parte de los vagones se desplazaron fuera de las vías, lo que generó un importante daño sobre la infraestructura ferroviaria. El servicio de la línea Sarmiento fue interrumpido por completo, y por el momento solo se prevé circulación entre las estaciones Haedo y Moreno, mientras se realizan las pericias y trabajos de reparación.

Hasta el momento, no se establecieron las causas del descarrilamiento, aunque Trenes Argentinos y personal de la CNRT ya iniciaron una investigación para determinar si se trató de una falla técnica, un problema en las vías o un error operativo.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado un fuerte estruendo. Uno de ellos, que vive frente a las vías, contó que tras el ruido observó “una nube de humo saliendo de la formación que iba en dirección a Once”, lo que da cuenta de la magnitud del incidente.

El operativo obligó a cortar el tránsito vehicular y peatonal en los alrededores del paso a nivel de Timoteo Gordillo, lo que generó importantes demoras en la zona de Liniers. Personal de la Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito colaboran con los desvíos y el ordenamiento del área.