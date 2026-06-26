El Tren Patagónico anunció la puesta a la venta de pasajes para los servicios que operarán durante julio de 2026, una propuesta ideal para las vacaciones de invierno que permite recorrer la provincia de Río Negro desde el océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes.

Este recorrido único de 827 kilómetros conecta la ciudad de Viedma con San Carlos de Bariloche en un viaje que dura cerca de 19 horas. Durante el trayecto, el tren atraviesa paisajes patagónicos característicos, como estepas con escarcha y montañas nevadas, realizando paradas en localidades como San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

Mucho más que un medio de transporte

Más allá de su función como medio de transporte, el Tren Patagónico ofrece una experiencia turística completa, con diferentes categorías de viaje que se adaptan a las necesidades de los pasajeros. Entre ellas se encuentran la Primera Sorefame, que cuenta con compartimentos para seis personas con asientos acolchados y calefacción central; la Clase Pullman, que ofrece butacas confortables y atención a bordo; y la Clase Camarote, pensada para quienes desean descansar durante el viaje, con camas tipo marinera, espacio para equipaje, mobiliario para guardar ropa y conexión WiFi.

Además, los viajeros tienen la opción de trasladar sus vehículos en el tren, una alternativa muy elegida para explorar Bariloche y otros destinos con movilidad propia. Para ello, la reserva y la cotización definitiva deben gestionarse presencialmente en las boleterías de las estaciones, y el costo incluye un seguro obligatorio calculado según la valuación fiscal del automóvil.

El Tren Patagónico reabre la ruta entre Viedma y Bariloche para las vacaciones de invierno 2026

El servicio se realiza semanalmente, partiendo desde Viedma todos los viernes a las 17:00 y llegando a Bariloche el sábado a las 12:10. El regreso desde Bariloche está programado para los domingos a las 17:00. Los pasajes para viajar durante julio ya pueden adquirirse a través del sistema de venta online del Tren Patagónico, donde los pasajeros deben seleccionar origen, destino, fecha y completar sus datos personales.

Con esta propuesta, el Tren Patagónico continúa siendo el único servicio ferroviario de pasajeros que une el mar con la cordillera en Argentina, consolidándose como una de las formas más atractivas para descubrir los paisajes de invierno en Río Negro.