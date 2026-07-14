El Tren Patagónico volvió a poner en marcha su emblemático coche cine con una propuesta especialmente curada por el Polo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Río Negro.

Quienes viajen entre Viedma y Bariloche podrán disfrutar de una programación gratuita integrada por producciones regionales y nacionales. La propuesta combina turismo, cultura y producción audiovisual en un espacio emblemático: el único vagón cine activo incorporado a un servicio regular de pasajeros en Argentina.

Cada viaje contará con cinco funciones destinadas a públicos de todas las edades, con una programación que incluye contenidos para las infancias y un ciclo de Cine Trasnoche con películas y cortometrajes seleccionados especialmente por el Polo Audiovisual rionegrino.

Qué películas podrán disfrutarse

La programación se renueva según el día del viaje e incluye cinco funciones durante el recorrido. Los viernes, las proyecciones comienzan a las 18 con Robotia, continúan con Suerte Josefa a las 20, Esquí a las 22, el ciclo Cine Trasnoche con La noche sin mí y finalizan a las 9 con El Patalarga.

Los domingos, en tanto, se exhibirán El Patalarga, Una canción para mi tierra, Las fieras y Robotia. En los servicios especiales también podrán verse títulos como Yanka, Nada entre los dos, Algo ha cambiado.

Un viaje quijotesco al Pappo's Blues, Gatillero, El Arca y Las intemperies, conformando una programación diversa con producciones para todas las edades.

La curaduría está a cargo de Lara Decuzzi, coordinadora del Polo, y Diego Carriqueo, director artístico del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), quienes realizaron una selección de obras de las últimas ediciones del festival priorizando el cine regional y nacional. La programación reúne ficciones, documentales y cortometrajes que reflejan la diversidad de miradas y la identidad cultural de la Patagonia.

La reactivación del coche cine fue posible a partir del trabajo conjunto entre Tren Patagónico y el Polo Audiovisual de Río Negro, que impulsó una propuesta cultural para recuperar este espacio como sala de proyección en movimiento.