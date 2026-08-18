El tren que llegó para ayudar

El Tren Solidario se encuentra actualmente en General Fernández Oro, como parte de su recorrido por el Alto Valle. La formación llegó a la región con 160 voluntarios y una carga de donaciones que serán distribuidas en distintas localidades.

Alimentos, ropa de abrigo, ropa de cama, muebles, medicamentos, juguetes, libros y leña forman parte de lo que transporta el tren, que comenzó su recorrido por la región durante el fin de semana.

Desde el móvil de Prima Multimedios, el intendente de General Fernández Oro, Gustavo Amatti, contó cómo se organizó la llegada a la localidad y qué instituciones recibirán parte de las donaciones.

Donaciones para tres instituciones

“Muy feliz de poder recibirlo, junto a la comisión de Trenes del Valle que hicieron el contacto, pudimos coordinar esta gran llegada con donaciones para instituciones de la localidad”, expresó Amatti.

La ayuda será destinada a un comedor del barrio Costa Linda (Adonay), un merendero del barrio Isla 10 y otro merendero de la Casa de la Mujer.

De esta manera, la llegada del tren permitirá que las donaciones reunidas durante la campaña lleguen directamente a espacios que trabajan con vecinos de la localidad.

Una estación que espera volver a recibir trenes

La visita también volvió a poner la mirada sobre la estación ferroviaria de Fernández Oro. Amatti destacó que el municipio busca que el tren vuelva a tener presencia en estas localidades.

“Estamos apostando a que el Tren del Valle vuelva a estas localidades, esto genera un poco de movimiento para la estación. Está muy cerca y pronto habrá novedades”, señaló.

El intendente agregó que el edificio de la estación se encuentra en buenas condiciones y actualmente funciona como museo de la localidad.

Un recorrido que todavía continúa

El director del Tren Solidario, Sergio Rojas, también habló con el móvil de Prima Multimedios y destacó la importancia de la iniciativa.

“Para nosotros es una enorme satisfacción”, afirmó.

El tren ya pasó por Senillosa y Zapala y también tuvo actividad en Cipolletti. Durante su recorrido por el Alto Valle, además de Fernández Oro, contempla paradas en Mainqué y General Enrique Godoy, donde se entregarán donaciones durante el viaje de regreso.

La formación también transporta parte del Museo Ferroviario Nacional, con un coche cine y el histórico coche papal utilizado por Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987.

En Cipolletti, el público podrá recorrer la muestra ferroviaria, mientras que el martes 18, a las 19, está prevista la partida para iniciar el regreso y continuar con las entregas en las localidades del Alto Valle.