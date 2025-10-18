¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 19 de Octubre, Neuquén, Argentina
El auto tenía pedido de secuestro

Bariloche: atrapados cuando robaban un enorme cartel del Tren Solidario

Dos hombres fueron detenidos en Bariloche tras intentar robar un cartel del Tren Solidario. El operativo policial se activó en tiempo real y logró frustrar el robo en el predio del Tren Patagónico. El vehículo tenía prohibición de circular y el cartel fue devuelto en el acto.

Por Fabian Rossi
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 00:05
Los delincuentes sacaron el cartel metálico de uno de los vagones y fueron descubiertos

Dos hombres fueron detenidos en Bariloche cuando intentaban robar un cartel metálico del programa “Tren Solidario”, ubicado en uno de los vagones dentro del predio del Tren Patagónico. Fueron sorprendidos justo en el momento en que intentaban cargarlo en un auto que, además, tenía prohibición de circulación. La Policía llegó rápido, los identificó y los trasladó a la comisaría. 

Todo empezó cerca de las siete de la tarde, cuando personal de seguridad del Tren Patagónico notó movimientos raros entre los vagones. Al acercarse, vieron a dos hombres forcejeando con un cartel metálico que estaba remachado a uno de los costados. El cartel, que forma parte de una iniciativa social con fuerte presencia en la zona, estaba a punto de ser arrancado y cargado en un Volkswagen Fox.

El vehículo, según se supo después, tenía prohibición de circular desde junio. Los dos hombres, de 27 y 29 años, viven en barrios populares de Bariloche. Cuando llegó el móvil policial, no hubo mucho que explicar: estaban en plena maniobra y no pudieron justificar qué hacían ahí.

La fiscal de turno ordenó que fueran trasladados a la dependencia policial. También se notificó a la defensora penal y se convocó al Gabinete de Criminalística para levantar rastros de todo lo ocurrido. Mientras tanto, el cartel fue entregado en el acto a los responsables de la empresa estatal, que estaban presente y colaboraron con el procedimiento.

 

