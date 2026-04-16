El Tren del Valle está en la mira y lo que se viene no es menor. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el Gobierno nacional avanza con la transferencia del servicio a la provincia, en una negociación que todavía se cocina a fuego lento pero que ya empieza a generar ruido.

El plan es claro: que la operación pase a manos de Tren Patagónico, lo que marcaría un giro fuerte en la gestión del transporte regional. El tramo actual entre Plottier y Cipolletti sería el primer paso de un esquema más ambicioso. Pero además, podría incluir inversión privada. "Que el servicio lo opere un privado con la concesión del Tren Patagónico, porque creo que va a ser mucho más eficiente, mucho mejor, lo puede hacer más rentable y funcionar mejor que nosotros mismos, pero son procesos", dijo el gobernador en diálogo con LU19.

Pero detrás de la decisión hay un entramado complejo. No se trata solo de firmar papeles: hay contratos vencidos, empresas que dejan su lugar y un sistema ferroviario que necesita redefinirse desde cero, tanto en la operación como en la infraestructura.

El objetivo que se pone sobre la mesa es grande: extender el tren a todo el Alto Valle, desde Chichinales hasta Plottier. Un proyecto que seduce, pero que está lejos de concretarse en el corto plazo.

Weretilneck detalló que actualmente se negocia con Nación no solo el traspaso del servicio, sino también del personal y del equipamiento necesario para su funcionamiento. "La decisión nacional es transferirnos al Tren del Valle. Estamos en negociaciones por el personal y por el equipamiento", explicó en diálogo con LU19.

Los obstáculos son varios y pesados. Hace falta material rodante nuevo, revisar el estado de las vías y resolver qué pasa con las estaciones, muchas de ellas hoy en manos de municipios o con usos que nada tienen que ver con el tren.