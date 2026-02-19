La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para este jueves 19 en rechazo a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. Será la cuarta medida de fuerza desde el inicio de la actual gestión.

La jornada incluirá movilizaciones hacia el Congreso de la Nación Argentina y la Plaza de Mayo, en simultáneo con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El Tren del Valle suspende todo su servicio

El dato central en el Alto Valle es la confirmación oficial del Tren del Valle: no habrá circulación de formaciones durante toda la jornada del jueves 19.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó que el servicio quedará interrumpido en su totalidad en el tramo que une Cipolletti, Neuquén y Plottier.

La suspensión responde a la adhesión de los gremios ferroviarios al paro nacional. En particular, La Fraternidad —que nuclea a los maquinistas— ratificó su participación en la medida, lo que impacta directamente en la operatividad del servicio regional.

Desde el Tren del Valle indicaron que cualquier novedad o modificación será comunicada por los canales oficiales.

Fuerte impacto en la movilidad regional

El Tren del Valle es una de las principales alternativas de transporte diario entre Neuquén y Río Negro. Su interrupción afectará a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales que se trasladan entre ambas provincias.

A la suspensión ferroviaria se suma la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que confirmó que los colectivos de corta, media y larga distancia tampoco funcionarán durante las 24 horas del paro.

De esta manera, el sistema de transporte público en el Alto Valle quedará prácticamente paralizado.