Los usuarios del Tren del Valle atraviesan una situación crítica tras la reducción de horarios y frecuencias en el tramo que conecta Cipolletti con Neuquén y Plottier. Lo que hasta hace poco ofrecía al menos dos servicios por la mañana y dos por la tarde quedó reducido a una única frecuencia diaria por sentido, generando complicaciones para cientos de pasajeros que dependen de este medio de transporte para trabajar, estudiar o realizar trámites.

El cambio quedó formalizado el pasado 1 de abril, cuando la Secretaría de Transporte de la Nación actualizó los horarios en su sitio web oficial. Desde entonces, el esquema se mantuvo sin modificaciones y, según fuentes vinculadas al sistema ferroviario, no hubo perspectivas de que se restituyan las frecuencias en el corto plazo.

Frente a este escenario, los legisladores Javier Acevedo (CC ARI Cambiemos), Lorena Matzen (UCR) y Lorena Yensen (JSRN) presentaron un proyecto de comunicación en el que reclamaron la restitución inmediata de los horarios matutinos y vespertinos, además de inversiones en material rodante y mantenimiento para garantizar un servicio eficiente, regular y continuo.

En los fundamentos, remarcaron que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén es una región de gran relevancia económica y productiva, históricamente sostenida por la fruticultura y actualmente vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. En este contexto, destacaron que la circulación entre ciudades es intensa por motivos laborales, educativos, sanitarios y sociales, lo que genera congestión, demoras y altos niveles de siniestralidad vial, especialmente en horarios pico.

“La decisión de mantener un esquema mínimo no sólo degrada la calidad de vida de los habitantes del Alto Valle, sino que también contradice la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario como eje de integración regional”, advirtieron.

Finalmente, concluyeron que es imprescindible que la Secretaría de Transporte de la Nación, a través de Trenes Argentinos, restituya las frecuencias y garantice un servicio estable y continuo, en línea con las demandas de la comunidad y el crecimiento de la región.