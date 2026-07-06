El Parque Nacional Lanín alertó por un fuerte deterioro de las condiciones meteorológicas

El Parque Nacional Lanín emitió un aviso dirigido a residentes y visitantes tras la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este martes 7 de julio. El pronóstico anticipa la combinación de lluvias persistentes, nevadas y fuertes vientos, un escenario que podría complicar la circulación y aumentar los riesgos en sectores de montaña.

Según el organismo, durante la jornada se esperan lluvias fuertes y persistentes con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos puntos esos valores podrían ser superiores. En las zonas más elevadas, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvia y nieve.

Nieve acumulada y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h

El informe también prevé nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros y registros que podrían ser mayores en algunos sectores de la cordillera.

A esto se sumará un intenso viento del oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, una combinación que puede reducir la visibilidad, dificultar la circulación y provocar la caída de ramas o árboles.

Piden evitar actividades al aire libre

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que las áreas protegidas son ambientes agrestes donde los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales que se intensifican durante eventos meteorológicos de estas características.

Por ese motivo recomendaron evitar las actividades al aire libre mientras permanezca vigente la alerta, especialmente en zonas boscosas, de montaña y cercanas a lagos.

Las principales recomendaciones

Ante este escenario, el organismo pidió adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos:

Consultar los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional.

Evitar actividades al aire libre en sectores expuestos.

Circular con extrema precaución por rutas y caminos, prestando atención a posibles ramas, árboles u otros obstáculos sobre la calzada.

No encender fuego bajo ninguna circunstancia, ya que continúa vigente la emergencia ígnea y el viento favorece la propagación de incendios.

Revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse en zonas pobladas.

No navegar mientras persistan las condiciones adversas y consultar previamente el estado de situación con Prefectura Naval Argentina a través del 106.

El Parque Nacional Lanín solicitó además que tanto residentes como turistas sigan las actualizaciones a través de sus canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden variar durante la jornada.