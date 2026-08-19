Los rionegrinos que quieran escaparse a El Bolsón tienen ahora un motivo extra para hacer las valijas: pueden acceder a descuentos de hasta el 20% durante todo el año en alojamientos, restaurantes, excursiones, actividades de aventura y comercios de productos regionales, simplemente presentando el DNI que acredite residencia en la provincia. El beneficio forma parte del programa “Rionegrinos en Ruta”, una propuesta que busca impulsar el turismo de cercanía y permitir que las familias recorran la localidad cordillerana sin que el viaje se convierta en un golpe tan fuerte al bolsillo.

La propuesta no está limitada a una temporada específica y puede aprovecharse durante los doce meses del año. Los descuentos son del 10%, 15% o 20%, según el establecimiento y el servicio contratado, por lo que puede resultar una alternativa para fines de semana, feriados o viajes durante la temporada baja.

En cuanto al alojamiento, participan cabañas, hosterías, hoteles, aparts y campings. La promoción también alcanza a restaurantes, cervecerías artesanales, cafeterías y otros establecimientos gastronómicos, permitiendo reducir algunos de los principales gastos durante una estadía.

Además, el programa incluye actividades turísticas y de aventura, como excursiones guiadas, propuestas de agroturismo y experiencias de montaña. También participan comercios donde se pueden adquirir souvenirs, chocolates, productos artesanales y otras propuestas regionales.

Los beneficios pueden aplicarse abonando en efectivo, tarjetas de débito o billeteras virtuales, de acuerdo con la modalidad definida por cada prestador. Los establecimientos participantes cuentan con habilitación formal y estándares de calidad para brindar sus servicios.

Para acceder, los interesados deben consultar previamente la nómina de establecimientos adheridos, comunicarse directamente con el prestador elegido para realizar la reserva o consulta y, al momento del pago o contratación, presentar el DNI para acreditar domicilio en Río Negro.