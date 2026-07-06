Un turista oriundo de Formosa fue rescatado en la reserva faunística de La Lobería, ubicada a unos 55 kilómetros de Viedma, luego de sufrir una descompensación mientras recorría los senderos de avistaje de lobos marinos en los acantilados patagónicos.

El incidente ocurrió cuando el visitante presentó un cuadro de presión vinculado a una condición diabética. La rápida intervención de los guardas ambientales permitió trasladarlo desde los miradores hacia el centro de interpretación faunística, donde recibió los primeros auxilios y aguardó la llegada de una ambulancia.

El servicio de emergencias del balneario El Cóndor envió una ambulancia que finalmente trasladó al turista hacia Viedma para realizarle estudios médicos y descartar complicaciones mayores. En el operativo también participaron efectivos del destacamento de la Policía de Río Negro en La Lobería, quienes colaboraron en el traslado y aseguraron el área, aseguró Noticias Net.

La reserva de Punta Bermeja es uno de los principales atractivos turísticos de la costa atlántica rionegrina, reconocida por albergar una de las colonias más importantes de lobos marinos de un pelo. Los senderos y miradores reciben visitantes de todo el país, lo que exige un trabajo constante de prevención y asistencia por parte de los guardas ambientales.

El episodio, que tuvo un final favorable gracias a la coordinación entre organismos, puso en relieve la importancia de contar con protocolos de emergencia en áreas naturales protegidas, donde las condiciones climáticas y geográficas pueden agravar situaciones de salud imprevistas.