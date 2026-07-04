Crimen y quema de vivienda en el barrio Michi Michi de Cinco Saltos: detuvieron a dos sospechosos y secuestraron un arma

La investigación por el crimen ocurrido en el barrio Michi Michi de Cinco Saltos avanzó con rapidez y, a pocas horas del hecho, la Policía de Río Negro detuvo a dos personas sospechadas de haber participado en el ataque armado y posterior incendio de una casa que terminó con la muerte de un hombre de 38 años. Ahora la investigación continúa con la búsqueda de otros involucrados.

Quién era la víctima del crimen de Cinco Saltos y qué se sabe hasta el momento

La víctima del crimen en el barrio Michi Michi de Cinco Saltos fue identificada como Ceferino Guerra, quien falleció en el interior de la precaria vivienda incendiada de manera intencional luego de una balacera. Por el caso quedaron detenidos un hombre de 48 años y su madre de 64, ambos vecinos del barrio y señalados como parte de un conflicto previo con la víctima y su entorno familiar.

De acuerdo con las fuentes policiales, todo comenzó cuando el sistema 911 RN Emergencias recibió llamados que alertaban simultáneamente sobre detonaciones de arma de fuego y el incendio de una vivienda del barrio Michi Michi. En ese contexto, efectivos de la Comisaría 43° acudieron al lugar y encontraron la casa envuelta en llamas.

Ante este escenario, la Policía solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios para controlar el fuego y evitar que se propagara a construcciones cercanas. Mientras se desarrollaba el operativo, los investigadores comenzaron a entrevistar a vecinos y testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos personas que se encontraban dentro de la vivienda lograron escapar por la parte trasera al advertir la llegada de un grupo de personas que los amenazaba y efectuaba disparos. Sin embargo, Guerra no consiguió salir.

Qué hipótesis maneja la Fiscalía

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía indica que Guerra habría sido alcanzado por los disparos y quedó dentro de la vivienda, que posteriormente fue incendiada. Una vez extinguido el fuego, personal de Bomberos confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida en el interior del inmueble.

A partir de la constatación de la muerte de Guerra, se activó un amplio operativo que incluyó la intervención del Gabinete de Criminalística para relevar evidencias y preservar la escena del crimen.

Secuestraron un arma

Durante las diligencias realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron un revólver y un proyectil, además de otros elementos considerados de interés para la causa. Todo el material será sometido a pericias para determinar si guarda relación directa con el ataque.

Las pruebas reunidas en las primeras horas permitieron identificar a los principales sospechosos y avanzar con las detenciones ordenadas por la Justicia.

La Fiscalía busca a otros posibles involucrados

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro, que imputó a los detenidos por el delito de homicidio agravado. Además, se dispusieron allanamientos y nuevas medidas investigativas para localizar a otras personas que habrían participado del hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Criminalística y la Fiscalía resultó clave para reunir evidencia desde los primeros minutos posteriores al ataque y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, los dos sospechosos permanecen a disposición de la Justicia y la investigación continúa para determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los involucrados en un hecho que generó fuerte conmoción en los vecinos del barrio Michi Michi y en la comunidad de Cinco Saltos.