Un joven motociclista murió este domingo por la tarde en Guerrico luego de participar en una picada ilegal y ser embestido por una camioneta cuando intentó está ingresó a la calle rural desde la Ruta Nacional 22. El violento impacto ocurrió en el cruce con calle Namuncurá y la víctima falleció en el lugar a causa de las gravísimas lesiones sufridas. La mecánica del hecho es investigada por la Justicia, aunque las primeras actuaciones y testimonios apuntan a que el conductor de la moto circulaba a alta velocidad mientras corría una carrera clandestina.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19, en uno de los accesos a Guerrico. De acuerdo con la información reunida en el lugar, el joven se desplazaba en una Honda Twister roja cuando llegó al cruce de la Ruta 22 sin advertir que una Volkswagen Tiguan avanzaba por la traza nacional e ingresó a la zona rural. La camioneta no pudo evitar la colisión y el impacto fue de tal magnitud que el motociclista murió prácticamente en el acto.

Además, las primeras versiones recogidas por los investigadores indican que el joven habría estado participando de una picada junto a otros motociclistas. Esa hipótesis comenzó a tomar fuerza a partir de testimonios obtenidos en el lugar y ahora forma parte de la investigación que busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante los segundos previos al choque.

Como consecuencia del impacto, la moto terminó destruida y la escena quedó preservada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos. Efectivos policiales, personal de Salud y especialistas en Criminalística realizaron las diligencias correspondientes para relevar pruebas, efectuar las pericias y establecer la mecánica definitiva del siniestro.

Mientras tanto, el tránsito sobre ese sector de la Ruta 22 permaneció parcialmente afectado debido al operativo desplegado por las autoridades. Los investigadores también procuran determinar la velocidad a la que circulaba la motocicleta y confirmar la participación de otros rodados que, según las primeras versiones, habrían formado parte de la carrera clandestina.

La identidad de la víctima no había sido difundida oficialmente. En tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para esclarecer por completo las circunstancias que derivaron en una nueva tragedia vial en el Alto Valle.