Casi 1.300 familias asentadas en los barrios 2 y 7 de Mayo de Neuquén capital tendrán gas natural a partir de la obra que empieza hoy y que atenderá una demanda histórica de los habitantes de la región. Se trata de la instalación de la red de gas, la cual tiene un plazo de ejecución de ocho meses y una inversión por parte de la Municipalidad de $3.670 millones.

Sobre este tema habló el presidente del Instituto Municipalidad de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Venimos trabajando en varios asentamientos de la ciudad, ya 23 de los 24 fueron intervenidos con diferentes grados de avance, solamente cuatro no tienen gas. Empezamos la apertura de calles y consolidación de la trama vial en Miradores y Jarillal, que es un sector que viene atrasado”, expresó el funcionario en primer lugar.

Con respecto a la obra que comienza hoy, Zapata brindó algunos detalles.

“Empezaremos una obra muy importante en los barrios 2 y 7 de Mayo donde viven casi 1.300 familias, es algo grande a realizarse en un solo tramo. Será de ocho meses el plazo de ejecución, este será el último invierno que estarán sin gas. En estos sectores las obras de estas características tardan, se trabaja con familias en el lugar, niños moviéndose", contextualizó.

Sobre la misma línea continuó: “Notificamos ya el inicio de obra y las acciones que deben tener en cuenta. Son 22.000 metros lineales de cañería. La inversión será por parte de la Municipalidad de $3.670 millones”, y agregó que “trabajamos de manera paralela cuando iniciamos la obra para brindar precisiones acerca de las conexiones domiciliarias, ponemos los técnicos a disposición para lo que tiene que ver con la red interna. Algunos tienen hecha la red interna, porque en algún momento se inició con un crédito internacional que luego quedó trunco, hace meses se firmó un convenio para intervenir sobre tierras provinciales”.

Además, Marco Zapata manifestó: “Arrancaremos con la instalación de los primeros nichos, y otro equipo empezará con el zanjeo y la instalación de la red”, añadió que “queda realizar obras en Miradores y Jarillal, un sector en Paimún y Boer, en Confluencia y en la zona norte de Villa Ceferino, son los puntos donde debemos trabajar sobre la llegada del gas”.

“Nosotros en los loteos de los alrededores hicimos las obras de gas y se trabajó en diferentes procesos de regularización. Para nosotros es un desafío esto por la cantidad de familias involucradas, nunca se hizo una obra de esta magnitud, lo importante es el trabajo mancomunado con los vecinos”, destacó.

Los datos

Son 22.000 metros lineales de cañería.

La inversión será por parte de la Municipalidad de $3.670 millones

Casi 1.300 familias asentadas en los barrios 2 y 7 de Mayo

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