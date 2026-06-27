Mientras millones de argentinos estarán atentos al encuentro entre la Selección argentina y Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en Neuquén el clima ofrecerá condiciones estables para disfrutar la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 27 de junio estará marcado por heladas durante las primeras horas, nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.

Neuquén capital: una tarde ideal para disfrutar del sábado

La capital provincial amanecerá con temperaturas cercanas a los 0°C y presencia de heladas en distintos sectores. Con el correr de las horas, el cielo se presentará parcialmente nublado y la máxima alcanzará valores próximos a los 14°C. El viento soplará leve, favoreciendo una jornada agradable para actividades al aire libre.

Zapala: frío intenso al amanecer y mejora durante la tarde

La ciudad del centro neuquino tendrá una de las mañanas más frías de la provincia, con registros bajo cero y formación de escarcha. El cielo alternará entre despejado y parcialmente nublado, mientras que la temperatura máxima se ubicará entre los 11°C y 12°C. No se esperan fenómenos significativos.

Chos Malal: estabilidad en el norte provincial

En el norte neuquino continuará el tiempo estable. El sábado comenzará con bajas temperaturas y cielo parcialmente nublado, aunque durante la tarde el ambiente será más agradable. Las máximas podrían alcanzar los 13°C o 14°C, con viento débil y sin probabilidad de lluvias.

San Martín de los Andes: ambiente invernal y abundante nubosidad

La localidad cordillerana mantendrá las condiciones típicas de la temporada. El cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día y las temperaturas oscilarán entre los 0°C y los 8°C. Aunque el frío será persistente, el SMN no prevé precipitaciones importantes para la jornada.

Villa La Angostura: frío cordillerano y panorama estable

En Villa La Angostura predominará el cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto. Las mínimas estarán cerca del punto de congelación y las máximas rondarán los 7°C u 8°C. El viento será leve y el tiempo permanecerá estable durante toda la jornada, favoreciendo la actividad turística y recreativa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana continuará con características típicamente invernales en Neuquén, con mañanas muy frías, heladas generalizadas y escasa probabilidad de precipitaciones en las principales localidades de la provincia.