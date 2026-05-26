Este martes 26 de mayo y mañana 27 se llevan a cabo las elecciones para renovar a la conducción de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la más importante casa de estudios pública de la Norpatagonia argentina.

Para esta competencia se presentó la lista número 1 que encabeza Christian Lopes como candidato a rector y Lorena Higuera como candidata a vicerrectora (Futuro UNCo), en tanto que la lista número 2 quedó conformada por Carlos Espinosa como candidato rector y Ana Basset como candidata a vicerrectora (Impulsar la UNCo).

En la mayoría de las unidades académicas se presentó solo una lista para los decanatos: Humanidades, Informática, Ciencias Agrarias, Economía y Administración, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Médicas, Ciencias Marinas, Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, Centro Regional Universitario Bariloche y Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur. Con dos listas figuran las facultades de Lenguas, Derecho y Ciencias Sociales, Turismo, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y el Centro Regional Universitario Zapala, en tanto que Ciencias del Ambiente y la Salud se presentaron tres propuestas electorales.

El total de empadronadas para esta elección es 37.756, sumando todos los claustros.

En las elecciones votan los cuatro claustros y se definirá al próximo rector/a, vicerrector/a que conducirán los destinos de la UNCo en el período 2026/2030. También se elegirán decanas y decanos y sus respectivos vice en las 17 unidades académicas de la universidad, los representantes en los consejos directivos de las facultades integrados por 16 miembros en cada caso, y 40 integrantes del Consejo Superior en representación de los diferentes claustros.

Horarios de votación

Se votará con Boleta Única de Papel (BUP) de 10.00 a 20.00

En estos comicios se elegirá por primera vez decanos o decanas en tres unidades académicas: Facultad de Ciencias Marinas, Centro Universitario Regional Zapala y Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, creadas en la última reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria del 2024.



