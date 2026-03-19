Este jueves 19 de marzo el Hospital Dr. Horacio Heller celebra sus 27 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con la atención integral, el acceso a la salud y el fortalecimiento del sistema público sanitario en la ciudad de Neuquén.

Actualmente tiene un equipo de 870 trabajadoras y trabajadores abocados a garantizar la atención y el bienestar de los pacientes, y continúa siendo un símbolo del compromiso con la salud pública y una institución esencial para Neuquén y la región.

Desde su inauguración en 1999, el Heller se ha consolidado como un referente de la salud pública en la zona oeste de la capital neuquina, brindando atención a una población de más de 200 mil habitantes.

Logros y diferenciales del Hospital

Es un hospital de Cuidados Progresivos, único en la provincia, con un modelo de atención interdisciplinario centrado en las personas y orientado a garantizar mayor eficiencia y calidad en los procesos de internación.

Se destaca también por su rol como hospital escuela, y se posiciona como un espacio de formación de pregrado y posgrado, promoviendo instancias de aprendizaje de calidad para profesionales de la salud.

Asimismo, ofrece talleres, dispositivos interdisciplinarios y estrategias de acompañamiento que abordan integralmente la salud desde una perspectiva de derechos.

Nuevas unidades y trabajo constante

Durante el último año, además, la institución ha fortalecido su capacidad de respuesta a partir de la consolidación del Servicio Integral Infanto Juvenil como espacio clave destinado a atender la demanda de las complejas situaciones que atraviesan las infancias y adolescencias en la zona oeste de la capital neuquina.

También se incorporó la Unidad de Diabetes y Heridas Crónicas, un espacio que reúne a un equipo multidisciplinario de especialistas con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos, prevenir complicaciones y optimizar recursos.

Por otro lado, se ha sostenido un trabajo constante para mejorar la oferta ambulatoria de turnos, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a la atención y dar respuesta a la demanda de la comunidad.

La institución continúa desarrollando acciones de promoción y prevención, campañas comunitarias y dispositivos territoriales que fortalecen el acceso a la salud en terreno y el vínculo con la comunidad.

Acto por el aniversario

El acto oficial por los 27 años se realizará el viernes 10 de abril, a las 10, en el hall central del hospital. Allí la directora ejecutiva de la institución, Erika Méndez, brindará unas palabras alusivas.