Un confuso episodio tuvo lugar este viernes en el hospital Horacio Heller, donde familiares de un paciente en estado crítico denunciaron que no quisieron recibirlo en la guardia. Sin embargo, desde la institución aclararon que se trató de un malentendido que fue resuelto rápidamente. “Ningún paciente crítico puede ser rechazado en la guardia”, precisaron.

En las redes sociales circuló un video en el que, según un familiar del paciente, “la doctora de turno salió a los gritos diciendo que se lo lleven porque no hay cama para atenciones”.

Ante la acusación, desde el Hospital Heller explicaron cómo fue la situación: “El paciente ingresó al hospital y fue atendido. Cuando el servicio del SIEN llamó informando sobre el estado crítico, se confirma el ingreso y capacidad para recibirlo”.

Además, explicaron que lo ocurrido “fue un error de comunicación inicial: una médica de guardia informó incorrectamente que no había camas disponibles. Sin embargo, el jefe de guardia intervino de inmediato, corrigió la situación y el paciente fue ingresado y atendido como corresponde”.

“El video que circula fue filmado durante esos minutos de discusión entre el servicio de emergencias y el personal, pero la situación se resolvió favorablemente y el paciente recibió la atención médica necesaria”, aclararon.

El comunicado cierra reiterando el compromiso institucional: “Ningún paciente crítico puede ser rechazado en guardia” y lamentando la angustia generada a la familia durante los momentos de incertidumbre.