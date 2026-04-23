Un llamado que apunta a cubrir lo que falta

El Gobierno de Neuquén puso en marcha un nuevo concurso para incorporar 32 médicos en distintos puntos del sistema público. La convocatoria busca cubrir áreas sensibles y garantizar presencia profesional en lugares donde la demanda creció en los últimos años.

No se trata de una única zona: el esquema está pensado para distribuir los cargos en hospitales grandes, centros urbanos y también en localidades más pequeñas, donde cada incorporación tiene impacto inmediato en la atención.

Cómo se reparten los cargos

El reparto de las vacantes refleja esa lógica territorial. San Martín de los Andes aparece entre los puntos con mayor cantidad de puestos, seguido por Neuquén capital. Pero el refuerzo también llega a localidades como Zapala, Chos Malal, Aluminé, Loncopué y El Cholar, entre otras.

Además, habrá ingresos en San Patricio del Chañar, Andacollo, Villa La Angostura, Cutral Co/Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Villa Pehuenia, donde se cubrirá un cargo por destino.

A esto se suman posiciones en áreas de conducción y coordinación del sistema, que también forman parte del funcionamiento diario de la red sanitaria.

Especialidades que hacen la diferencia

El concurso incluye perfiles en pediatría, psiquiatría, diagnóstico por imágenes y medicina laboral, además de médicos generalistas. Son áreas que sostienen la atención cotidiana y que, en muchos casos, definen la capacidad de respuesta de cada hospital.

La incorporación de estos profesionales apunta a acortar tiempos de atención y fortalecer equipos que vienen trabajando con alta demanda.

Incorporaciones que ya son una realidad

Mientras avanza el nuevo llamado, el sistema de salud ya sumó personal que había ganado concursos anteriores. Diez agentes fueron incorporados de manera definitiva en distintos hospitales.

Entre ellos, se formalizó el ingreso de una licenciada en servicio social en Las Ovejas y un grupo de profesionales que comenzó a trabajar en el hospital de Junín de los Andes, ampliando la capacidad de atención en esa zona.

Más concursos en marcha

La provincia también habilitó nuevos llamados para cubrir vacantes que quedaron por jubilaciones y renuncias. Esos concursos incluyen no solo médicos, sino también otros roles esenciales como odontología, fonoaudiología, técnicos laboratoristas y personal de apoyo.

Se trata de puestos que, aunque menos visibles, son indispensables para que hospitales y centros de salud funcionen todos los días.

Un sistema que sigue sumando

Con este conjunto de medidas, la red sanitaria suma recursos humanos en distintos niveles y especialidades. La llegada de nuevos profesionales permite ampliar la cobertura y sostener la atención en cada rincón de la provincia, desde los hospitales más grandes hasta los centros de salud del interior.