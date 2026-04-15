Por primera vez el Hospital Provincial Neuquén realizó una compleja cirugía pediátrica para extraer un tumor maligno de tálamo. La paciente, de 10 años, ingresó en grave estado, fue intervenida en tres oportunidades y hoy continúa su tratamiento sin secuelas neurológicas.

El cuadro médico de la menor

Relataron que la niña ingresó al servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas, derivada desde el interior de la provincia, luego de haber sufrido una convulsión. Llegó intubada, con asistencia respiratoria mecánica, y los estudios iniciales permitieron detectar un tumor de gran tamaño a nivel del tálamo, acompañado de hidrocefalia.

Frente a ese cuadro crítico, el equipo actuó de inmediato.

El neurocirujano Juan Manuel Liñares recordó: “Decidimos operarla el mismo día en que ingresó a la guardia. Le realizamos una endoscopía cerebral, un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza un endoscopio para ingresar al ventrículo cerebral y comunicar las cavidades, ya que el tumor talámico aislaba un ventrículo del otro. Después se le colocó un sensor de PIC para medir la presión intracraneal, porque como la paciente estaba intubada no teníamos forma de evaluar el sensorio”.

Y agregó: “Lo que hicimos fue comunicar los dos ventrículos y, mediante un drenaje externo, extraer el líquido hacia afuera hasta poder operar el tumor”.

Esa primera intervención permitió estabilizar a la paciente y pocos días después se consiguió el equipamiento y los insumos necesarios para realizar una intervención de altísima complejidad en el propio hospital. La paciente fue sometida en total a tres cirugías. La más importante fue la resección completa del tumor, para la cual se utilizó tecnología específica de alta precisión.

El neurocirujano Juan Pablo Mengide explicó que en la cirugía del tumor se utilizó neuronavegación, un sistema que permite orientarse dentro del cerebro a través de una computadora, además de microscopio y exoscopio 3D, que permiten ver el tumor en tres dimensiones.

La complejidad del caso

Cabe destacar que los tumores talámicos en la infancia son poco frecuentes y su abordaje representa uno de los mayores desafíos en la neurocirugía pediátrica. Por su localización, la cirugía implica un riesgo muy alto de secuelas neurológicas.

Realizar una cirugía en esa zona solo es posible en pocos lugares, por el nivel de complejidad que requiere y por el entrenamiento que necesita todo el equipo. Es uno de los mayores desafíos de la neurocirugía pediátrica.

Una paciente sana y un hito para Neuquén

“Hoy, gracias al trabajo del hospital, al entrenamiento del equipo y a la tecnología disponible, pudimos hacerlo en Neuquén y la paciente quedó sin secuelas, algo que también es poco frecuente”, destacó Mengide.

La evolución de la paciente fue muy favorable. “La nena, por suerte, está muy bien: camina, habla y, aunque está realizando un tratamiento oncológico que es intenso, no tiene secuelas motoras, que es una de las complicaciones más frecuentes en el posoperatorio de este tipo de cirugías”, expresó.

Hoy la paciente continúa su tratamiento oncológico y el seguimiento clínico en el hospital, acompañada por equipos que siguen de cerca su evolución y sostienen una atención integral.