Desde el viernes 5 de septiembre comenzó a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, luego de que el Gobierno modificara la baja de la edad de imputabilidad. A partir de ahora, las personas que sean mayores de 14 años y cometan delitos podrán ser imputadas por los mismos.

Con esta nueva ley se oficializó el reemplazo del esquema vigente desde 1980, en donde se establecía que los menores de 16 años eran inimputables. De esta manera, se abre una nueva etapa en la Justicia de Menores, la cual tendrá un alcance nacional.

Aunque la reforma penal permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial. Esta normativa contemplará condenas, medidas alternativas y, en determinados casos, privación de la libertad.

Los desafíos en Neuquén y un nuevo proyecto de ley

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el Fiscal de Menores Dr. Germán Martín explicó qué efectos tendrá este cambio en Neuquén y cómo se aplicará en procesos judiciales que ocurran en la provincia.

"Desde el sábado, por suerte no hemos tenido ningún caso entre sábado y domingo, pero exactamente, los chicos de 14 años que cometen cualquier delito, antes hacíamos un proceso penal, pero eran no punibles y ahora directamente podemos formular cargos y hacer un proceso penal, y eventualmente una pena. Lo que trae la ley 27801 es una serie de penas alternativas también, y limita mucho la pena privativa de la libertad", explicó el fiscal.

Martín además adelantó que desde Neuquén se ha armado una mesa interinstitucional para armar un proyecto de ley que combine tanto la ley nacional junto con la ley provincial 2302, que establece que el régimen penal neuquino se aplica a todo niño o adolescente que sea punible según la legislación nacional. "Conviven las dos leyes, hay algunas cuestiones que habría que adaptar porque la provincial tiene sus años también. Hemos aprovechado para hacer una actualización".

En cuanto al proyecto, él participa como representante de la fiscalía, también hay Defensoría Penal, Defensoría de Derechos del Niño y un miembro del Poder Ejecutivo.

"En este momento lo tiene el Poder Ejecutivo haciendo algunas últimas correcciones. Y lo va a elevar en principio el Poder Ejecutivo. De todas maneras, la ley nacional ya está en vigencia y tenemos normas procesales para aplicar y bueno, estamos viendo el impacto cuantitativo que va a tener porque va a ser importante en todos los dispositivos", agregó.

La preparación en Neuquén para los primeros casos

En Fiscalía detalló que la modificación de la ley significará alrededor del 50% de ingresos nuevos de casos. "Va a ser un desafío en principio, cambia mucho. Va a ser un desafío cuantitativo, cualitativo", opinó el fiscal sobre la implementación. Sostuvo que la Primera Circunscripción está preparada aunque sin embargo faltan elementos principalmente en el resto de la provincia.

"El resto de la provincia es más complicado porque no hay justicia especializada. Entonces esos chicos de 14 y 15 van a ir a la justicia penal de adultos, lo cual para mí es, digamos, por lo menos una tensión muy importante", explicó. Además agregó que en estos meses se podrá preparar todo lo que haga falta para enfrentar estos nuevos casos.

Detalló que se agrega no solo una franja etaria más grande sino también que se suman delitos que antes eran no punibles. "Había una serie de delitos, que eran las lesiones leves, las amenazas, por ejemplo, daño, que también eran no punibles aún para chicos de 16, 17 años, y esta ley deroga eso, por lo cual hay una serie de delitos nuevos. "

"Hay que sentarse a pensar bien esa parte, porque crea institutos de encierro, digamos, juveniles. Hay dos penas, la pena de encierro en instituto abierto y después instituto especializado de encierro. Eso Neuquén no tiene, fundamentalmente, porque en Neuquén, con la ley anterior, como condenábamos a chicos, lo condenamos a penas efectivas, ya tenían 18, 19 años, ya directamente iban al sistema penitenciario de adultos, con alguna especialidad", explicó Martín sobre los desafíos que enfrentan.

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