La UFLO Universidad inauguró su nuevo Campus Parque Central y dio inicio al ciclo lectivo 2026 en su flamante edificio ubicado en Independencia 70, en pleno centro de la Neuquén. La nueva sede busca consolidar una propuesta académica alineada con las transformaciones productivas de la provincia, marcadas por el desarrollo energético, la innovación y la aparición de nuevas demandas profesionales.

El edificio de 3.031 metros cuadrados, cuenta con 16 aulas inteligentes e insonorizadas, dos auditorios, talleres especializados, espacios comunitarios, oficinas administrativas, buffet y estacionamiento. La infraestructura fue diseñada para acompañar dinámicas de enseñanza contemporáneas, incorporando tecnología aplicada al aprendizaje, conectividad y confort acústico.

Durante la presentación del campus, el vicerrector de la universidad, Christian Kreber, destacó el inicio de la actividad académica en el nuevo espacio.

“Inician las clases, inicia la vida académica, con los pasillos llenos de estudiantes, así que claramente es un día de mucha alegría para toda nuestra comunidad”, expresó.

Un campus en el corazón de la ciudad

La nueva sede se ubica frente a la estación de tren y en una zona estratégica del microcentro neuquino, lo que busca fortalecer la relación entre la universidad y el entramado productivo de la ciudad.

“Es un edificio icónico para nosotros, está en un lugar muy importante en términos logísticos, al frente de la estación de tren, un nodo que conecta todos los transportes urbanos de la ciudad”, explicó Kreber. “Estamos en pleno microcentro y este edificio también va a aportar un cambio en la dinámica de toda la zona”.

Desde la institución destacan que la localización del campus responde a una lógica de universidad integrada al entorno urbano, con cercanía a organismos públicos, empresas y espacios de decisión.

Formación vinculada a energía y negocios

El Campus Parque Central será también el espacio de desarrollo de iniciativas académicas orientadas a sectores estratégicos de la provincia.

Por un lado, Cenova concentrará propuestas vinculadas a la energía y la industria, con trayectos formativos orientados a los desafíos técnicos y productivos del sector.

Por otro, Bizion impulsará programas de formación en gestión, liderazgo y emprendedurismo, enfocados en contextos de innovación tecnológica y transformación empresarial. Además, contará con una unidad de eventos que ofrecerá servicios a empresas e instituciones, ampliando el rol del campus como espacio de encuentro e intercambio.

Inversión e innovación

La construcción del edificio implicó una inversión de aproximadamente 3,5 millones de dólares y generó empleo durante su desarrollo. El proyecto también incorpora criterios de innovación y sostenibilidad, con tecnología orientada a la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

“Es un edificio que fue hecho desde cero. Todo fue pensado hasta en el mínimo detalle para poder darle comodidad a nuestros estudiantes. Queremos que se sientan como en casa”, concluyó Kreber.