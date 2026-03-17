La Municipalidad de Plottier denunció que el mirador del Jardín Botánico, recientemente renovado para el disfrute de vecinos y vecinas, fue vandalizado con escrituras y rayones en su estructura.

Destacaron que, si bien son daños menores, este tipo de acciones afectan un espacio público que fue puesto en valor con el objetivo de que toda la comunidad pueda disfrutar de un lugar de encuentro, recreación y contacto con la naturaleza.

Recordaron a los vecinos que "cuidar nuestros espacios es una responsabilidad compartida. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a respetar y proteger los lugares que son de toda la comunidad."

El mirador había sido recientemente renovado como parte de un plan para mejorar los espacios verdes de la ciudad. Este tipo de episodios vuelve a poner el foco en la problemática del vandalismo y la inseguridad.

Dónde se ubica y qué ofrece

El Jardín Botánico de la localidad está ubicado dentro del Paseo Costero, cerca de la casa histórica del Dr Plottier. El entorno natural ofrece recorrerlo a pie o en bicicleta, ideal para realizar actividad física.

El predio tiene una superficie de 4,15 hectáreas y cuenta con un sendero principal de dos kilómetros, el cual es de baja dificultad. El recorrido se puede realizar a pie o en bicicleta.

El Jardín tiene entrada libre y gratuita, además es pet friendly por lo cual se puede ingresar con animales, e incluso con alimentos y bebidas. Cuenta con este mirador, además de otros puntos de descanso.