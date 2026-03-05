Cambio en una secretaría central

El municipio de Plottier oficializó este miércoles la designación del arquitecto Luis Zúñiga como nuevo secretario de Obras y Hábitat, en reemplazo de Cristian Muñoz, quien presentó su renuncia al cargo.

La asunción se realizó en la Sala de Conferencias del edificio municipal y estuvo encabezada por el intendente Luis Bertolini, quien puso en funciones al nuevo integrante del gabinete.

La Secretaría de Obras y Hábitat es una de las áreas con mayor exposición dentro de la estructura municipal, ya que concentra la planificación de obras públicas, el ordenamiento urbano y las políticas vinculadas al crecimiento de la ciudad.

El perfil del nuevo funcionario

Durante el acto, el intendente destacó la trayectoria profesional de Zúñiga y su vínculo con instituciones de la región. Señaló que se trata de un profesional con experiencia y participación activa en el ámbito institucional.

En ese marco, remarcó que la incorporación busca fortalecer un área estratégica de la gestión y avanzar en una planificación urbana sostenida en el tiempo.

Zúñiga, por su parte, manifestó que asumirá el cargo con la responsabilidad de trabajar en el crecimiento ordenado de la ciudad. Indicó que uno de los ejes de su gestión será el ordenamiento territorial y la planificación urbana a largo plazo.

Los desafíos que vienen

El nuevo secretario adelantó que buscará mantener un canal de diálogo permanente con los vecinos y evaluar de manera constante las obras y proyectos en marcha.

La Secretaría de Obras y Hábitat interviene en temas sensibles para la vida cotidiana, como infraestructura, habilitaciones, planificación de nuevos desarrollos y organización del suelo urbano. Con este cambio, el Ejecutivo municipal redefine la conducción de un área que impacta directamente en el ritmo de expansión y transformación de Plottier.

El movimiento en el gabinete se produce en un momento en que la planificación y la gestión del territorio ocupan un lugar central en la agenda local, en una ciudad que continúa creciendo y demandando respuestas en materia de servicios y obras.