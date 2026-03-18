Una vecina del barrio San Lorenzo de Cipolletti realizó un duro reclamo en redes sociales por el estado de la plaza de su barrio, atribuyendo responsabilidades a un grupo de personas.

La mujer reclamó con indignación que todos los sábados la plaza termina sucia y desastroza, ya que es el lugar elegido por los equipos de fútbol para ir cuando terminan los partidos de fin de semana.

Según su relato, van a comprar a una vinoteca cerca de la plaza y se instalan allí a beber. Una vez que se van, dejan todas las botellas y residuos tirados, dejando el parque totalmente sucio.

"No cuesta nada"

"La vinoteca no es el problema y tampoco que tomen. El problema es toda la basura que dejan. Estaría buenísimo que empiecen a levantar las cositas antes de irse, no cuesta nada", reclamó fuertemente la vecina.

Este reclamo no es el único en plazas de Cipolletti, ya que en reiteradas ocasiones vecinos han manfiestado bronca por suciedad que dejan otras personas en sus barrios, utilizándolos como tachos de basura o espacios de residuos.