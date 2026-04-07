Desde hace algunas semanas los vecinos del sector Margarita del barrio Valentina Norte en Neuquén reclamaban por la presencia de vehículos abandonados en las calles del sector. Según relataron, llevaban allí un año.

Los mismos estaban estacionados en el espacio público, molestando y ocupando lugar, sobre calle Planas, cerca de Carlos Isla. Los vecinos denunciaron que los rodados llevaban casi un año en el lugar y estaban siendo utilizados como refugio de personas en situación de calle.

Según los reclamos, hubo muchos inconvenientes en la zona con estas personas y estos autos, por lo cual exigían que sean retirados para liberar la zona y evitar problemas de inseguridad.

Finalmente, tras oír las denuncias, esta mañana de martes la Municipalidad se hizo presente en el lugar para encargarse de la problemática. Se realizó el operativo y se llevaron una camioneta y un camión abandonados.

Cómo actúa la Municipalidad en estos casos

Se recuerda que este tipo de retiros se realiza con todos los autos abandonados en la vía pública, ya que ocupan espacios y generan contaminación perdiendo líquido o combustible.

La ordenanza municipal N°12.636 es la que establece la remoción y posterior compactación de los vehículos en estado de abandono que permanecen en la vía pública por más de 180 días a partir de la notificación a sus dueños.

Las denuncias pueden realizarse a la línea 147, a partir de allí se acercan al lugar y notifican al propietario. En caso de que no se lo lleve o no tome alguna medida al respecto, la Municipalidad procede con el retiro.